Російський дрон створив реальну загрозу безпеці Хмельницької АЕС – Енергоатом

Сьогодні, 28 жовтня, близько шостої ранку, російський дрон пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Про це повідомляє пресслужба НАК"Енергоатам".

Там наголошують, що з настанням осінньо-зимового періоду російські війська посилюють енергетичний терор українських АЕС, створюючи нові ризики для безпечної експлуатації атомних об’єктів.

«Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент», – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Він додав, що Україна вимагає від світової спільноти адекватної реакції та рішучих дій для припинення терористичних атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Поруч з українськими АЕС пролетіли понад 100 російських БпЛА та ракет

Раніше в "Енергоатомі" повідомляли, що за останні кілька тижнів біля українських атомних електростанцій було зафіксовано рух понад 70 російських безпілотних літальних апаратів і більше 30 ворожих крилатих ракет.

Такі дії Росії створюють безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всієї Європи, оскільки до цього жодна країна у світі не наражала атомні об’єкти на подібну небезпеку.

Крім того, як розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посилаючись на дані української розвідки, Росія планує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України, що може призвести до ядерного інциденту з глобальними наслідками.