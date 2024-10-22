Енергетики відновили роботу знеструмленої лінії живлення Запорізької АЕС

Енергетики оперативно відновили роботу високовольтної повітряної лінії 330 кВ, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, яка була пошкоджена через ворожі обстріли.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Роботу однієї з ліній живлення Запорізької АЕС, що була пошкоджена внаслідок російського обстрілу, наразі відновлено. Вдячний енергетикам за роботу", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він повідомив, що наразі окупована ЗАЕС знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення, однак через окупацію станції ворогом ситуація залишається загрозливою.

"Лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", - додав очільник Міненерго.

Нагадаємо, 21 жовтня, о 12:18 через систематичні ворожі обстріли була відключена одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Станція опинилась на межі блекауту. Енергетики почали ремонтно-відновлювальні роботи, щойно дозволила безпекова ситуація.

Зауважимо, тимчасово окупована Запорізька АЕС регулярно перебуває на межі блекауту: російські обстріли призводять до пошкоджень високовольтних електричних ліній, що тягне за собою часткову або повну втрату зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України. Запорізька АЕС пережила вже вісім повних і один частковий блекаут – аварії вдалося уникнути лише через справність і включення в роботу дизель-генераторів.

Свавілля російських окупантів на ЗАЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.

Раніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив Міжнародне агентство з атомної енергії, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

У Міністерстві енергетики України з посиланням на очільника відомства Германа Галущенка заявили, що на ЗАЕС немає ліцензованого персоналу, який міг би запустити її в роботу. Галущенко зазначив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких російські загарбники наразі не допускають на ЗАЕС.