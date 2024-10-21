Загроза блекауту: через ворожі обстріли знеструмлена одна з ліній живлення Запорізької АЕС

21 жовтня, о 12:18 через систематичні ворожі обстріли була відключена одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Станція опинилась на межі блекауту.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

У відомстві зазначають, що на даний момент станція живиться лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою.

В Міненерго застерігають, що у разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що як тільки дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС.

"Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", - зазначив очільник Міненерго.

В "Енергоатомі" нагадали, що до захоплення станція споживала електроенергію від власних 4-х ліній електропередачі і трьох ліній резерва. А за час рашистської окупації, спільними зусиллями "спеціалістів" Росатому і російського військового контингенту, Запорізька АЕС доведена до останнього ступеню деградації.

Зауважимо, тимчасово окупована Запорізька АЕС регулярно перебуває на межі блекауту: російські обстріли призводять до пошкоджень високовольтних електричних ліній, що тягне за собою часткову або повну втрату зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України. Запорізька АЕС пережила вже вісім повних і один частковий блекаут – аварії вдалося уникнути лише через справність і включення в роботу дизель-генераторів.

Свавілля російських окупантів на ЗАЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.

Раніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив Міжнародне агентство з атомної енергії, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

У Міністерстві енергетики України з посиланням на очільника відомства Германа Галущенка заявили, що на ЗАЕС немає ліцензованого персоналу, який міг би запустити її в роботу. Галущенко зазначив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких російські загарбники наразі не допускають на ЗАЕС.