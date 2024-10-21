Угроза блекаута: из-за вражеских обстрелов обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС

21 октября, в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов была отключена одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Станция оказалась на грани блекаута.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время станция питается только одной линией электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, которое необходимо для безопасного функционирования, снова под угрозой.

В Минэнерго предостерегают, что в случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блекаут, создающий угрозу радиационной безопасности.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС.

"Лишь возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", — отметил глава Минэнерго.

В "Энергоатоме" напомнили, что до захвата станция потребляла электроэнергию от собственных 4-х линий электропередачи и трех линий резерва. А за время рашистской оккупации, совместными усилиями "специалистов" Росатома и российского военного контингента, Запорожская АЭС доведена до последней степени деградации.

Отметим, временно оккупированная Запорожская АЭС регулярно находится на грани блекаута: российские обстрелы приводят к повреждениям высоковольтных электрических линий, что влечет частичную или полную потерю связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Запорожская АЭС пережила уже восемь полных и один частичный блекаут – аварии удалось избежать только из-за исправности и включения в работу дизель-генераторов.

Беспредел российских окупантов на ЗАЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, минировали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.

Ранее лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил Международное агентство по атомной энергии, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под российской оккупацией Запорожскую АЭС. Это значительно повышает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

В Министерстве энергетики Украины со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко заявили, что на ЗАЭС нет лицензированного персонала, который мог бы запустить ее в работу. Галущенко отметил, что лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых российские захватчики пока не допускают на ЗАЭС.