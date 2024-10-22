Энергетики возобновили работу обесточенной линии питания Запорожской АЭС

Энергетики оперативно возобновили работу высоковольтной воздушной линии 330 кВ, соединяющую временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, которая была повреждена из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Работа одной из линий питания Запорожской АЭС, которая была повреждена в результате российских обстрелов, возобновлена. Благодарен энергетикам за работу", — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он сообщил, что оккупированная ЗАЭС снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания, однако из-за оккупации станции врагом ситуация остается под угрозой.

"Лишь возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", — добавил глава Минэнерго.

Напомним, 21 октября, в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов была отключена одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Станция оказалась на грани блекаута. Энергетики начали ремонтно-восстановительные работы, как только позволила ситуация с безопасностью.

Отметим, временно оккупированная Запорожская АЭС регулярно находится на грани блекаута: российские обстрелы приводят к повреждениям высоковольтных электрических линий, что влечет частичную или полную потерю связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Запорожская АЭС пережила уже восемь полных и один частичный блекаут – аварии удалось избежать только благодаря исправности и включения в работу дизель-генераторов.

Беспредел российских окупантов на ЗАЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, минировали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.

Ранее лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил Международное агентство по атомной энергии, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под российской оккупацией Запорожскую АЭС. Это значительно повышает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

В Министерстве энергетики Украины со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко заявили, что на ЗАЭС нет лицензированного персонала, который мог бы запустить ее в работу. Галущенко отметил, что лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых российские захватчики пока не допускают на ЗАЭС.