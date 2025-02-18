Ситуация на Чернобыльской АЭС после атаки РФ: ликвидация пожара продолжается уже пятый день

Утром вторника, 18 февраля, ликвидация последствий попадания российского дрона в саркофаг на Чернобыльской АЭС продолжается. Спасатели тушат возгорание уже пятый день.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что состояние радиации под постоянным контролем, а колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах.

В ведомстве сообщают, что по результатам осмотра арки обнаружено, что дроновая атака повредила внешнюю обшивку. Также сквозные разрушения нанесены на площади до 15 квадратных метров.

Специалисты обнаружили дефекты обшивки и повреждения внутреннего заполнителя обшивки. Также имеются разрушения болтовых соединений.

Кроме того, на несущих конструкциях деформированы узлы соединений верхней части гаража техобслуживания.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

16 февраля представители Международного агентства по атомной энергетике осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС. При обходе группа МАГАТЭ зафиксировала, что в результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений.

Ожидается, что ремонт укрытия начнется, когда пожар полностью погасят. Тем временем представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

Строительство нового безопасного конфаймента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС было завершено в 2016 году. Для этого свои усилия вместе с Украиной объединили 45 стран-доноров, которые собрали более 1,6 млрд евро. К работе над проектом были привлечены 10 тысяч работников из 40 стран мира.

Ранее страны-вкладчики счета международного сотрудничества для Чернобыля анонсировали поддержку около 7 млн евро и согласовали направление работы по демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие" на Чернобыльской атомной электростанции.