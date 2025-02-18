Ситуація на Чорнобильській АЕС після атаки РФ: ліквідація пожежі триває вже п'ятий день

Уранці вівторка, 18 лютого, ліквідація наслідків влучання російського дрона в саркофаг на Чорнобильській АЕС триває. Рятувальники гасять загоряння вже п'ятий день.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що стан радіації під постійним контролем, а коливання поточних значень перебувають у звичних для кожного пункту межах.

У відомстві повідомляють, що за результатами огляду арки виявлено, що дронова атака пошкодила зовнішню обшивку. Також наскрізні руйнування завдані на площі до 15 метрів квадратних.

Фахівці виявили дефекти обшивки та пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки. Також наявні руйнування болтових з’єднань.

Крім того, на несучих конструкцій деформовані вузли з’єднань верхньої частини гаража техобслуговування.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.

Очікується, що ремонт укриття розпочнеться, коли пожежу повністю загасять. Тим часом представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Будівництво нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС було завершено у 2016 році. Для цього свої зусилля разом з Україною об'єднали 45 країн-донорів, які зібрали більше 1,6 мільярда євро. До роботи над проєктом було залучено 10 тисяч працівників із 40 країн світу.

Раніше країни-вкладники рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували підтримку у близько 7 млн євро і погодили напрямок роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта "Укриття" на Чорнобильській атомній електростанції.