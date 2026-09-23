Ryanair скорочує зимові рейси через ціни на паливо: куди перенаправлять літаки

Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія Ryanair готується до значних змін у своєму розкладі на низькі зимові місяці через нестабільність цін на паливо та ризики для галузі. Керівництво ухвалило рішення продовжувати скорочувати частоту рейсів, щоб мінімізувати фінансові втрати.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Крім того, компанія активно перенаправлятиме свої потужності на ті ринки, де діють нижчі збори, зокрема до Італії та Скандинавії.

Попри зимові обмеження, ірландський лоукостер анонсував масштабний розклад для Великої Британії, який включає 435 маршрутів, серед яких понад 20 нових напрямків, зокрема три вильоти зі Станстеда та 18 з інших британських аеропортів.

Під час прес-конференції в Лондоні генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі різко розкритикував британські податки на відвідувачів, назвавши їхню дохідну політику токсичною для туристичної сфери. Він підкреслив, що інші європейські країни свідомо скорочують подібні витрати заради розвитку галузі.

Окрему хвилю обурення викликала ідея дозволити місцевим органам влади запроваджувати додатковий податок на готелі. На думку очільника авіакомпанії, подібна ініціатива є дурною, приреченою на провал та здатною остаточно підірвати конкурентоспроможність Великої Британії.

Ринкова ситуація залишається напруженою через дорожче авіапаливо та помірний споживчий попит, через що перевізники змушені знижувати тарифи заради стимулювання бронювань.

Нещодавно Ryanair вже була змушена скоригувати власний річний цільовий показник пасажиропотоку. Хоча з серпня компанія фіксує певне відновлення цін на квитки після тривалого спаду, галузь загалом змушена зменшувати обсяги через нафтові ризики.

Нагадаємо, раніше гендиректор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі висловлював оптимізм щодо щодо можливого браку авіапалива в Європі.Тоді ціна на нафту вже перетнула позначку в $100 за барель. Керівництво авіакомпаній відкрито попередило: зростання витрат на паливо буде перекладено на плечі пасажирів через підвищення вартості квитків.