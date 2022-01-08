Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский призвал Сенат США выступить за санкции против газопровода “Северный поток – 2”

Зеленский призвал Сенат США выступить за санкции против газопровода “Северный поток – 2”
Владимир Зеленский просит США поддержать санкции против Северного потока — 2

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Сенату США с просьбой поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, предполагающий санкции против газопровода “Северный поток – 2”. 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать законопроект о санкциях против российско-немецкого газопровода "Северный поток – 2". Об этом он написал в Twitter.

"Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436", —  написал он.

Фото 2 — Зеленский призвал Сенат США выступить за санкции против газопровода “Северный поток – 2”
Владимир Зеленский просит США поддержать санции против газопровода "Северный поток — 2"

Зеленский поблагодарил сенатора-республиканца Теда Круза, который добивался рассмотрения законопроекта блокированием назначений кандидатов Белого дома на дипломатические должности. Президент также поблагодарил лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, который согласился на рассмотрение проекта.

В описании законопроекта говорится, что необходимо ввести санкции против организации, ответственных за разработку, строительство, эксплуатацию Северного потока — 2 и их корпоративных должностных лиц.

Напомним, что 29 декабря в России заявили, что "Северный поток — 2" готов к работе. При этом днем позже — 30 декабря, министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что вопрос одобрения газопровода "Северный поток — 2" должен решаться в соответствии с законом. Поэтому он допускает возможность остановки проекта из-за угроз Украине.