Зеленский призвал Сенат США выступить за санкции против газопровода “Северный поток – 2”

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Сенату США с просьбой поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, предполагающий санкции против газопровода “Северный поток – 2”.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать законопроект о санкциях против российско-немецкого газопровода "Северный поток – 2". Об этом он написал в Twitter.

"Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436", — написал он.

Владимир Зеленский просит США поддержать санции против газопровода "Северный поток — 2"

Зеленский поблагодарил сенатора-республиканца Теда Круза, который добивался рассмотрения законопроекта блокированием назначений кандидатов Белого дома на дипломатические должности. Президент также поблагодарил лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, который согласился на рассмотрение проекта.

В описании законопроекта говорится, что необходимо ввести санкции против организации, ответственных за разработку, строительство, эксплуатацию Северного потока — 2 и их корпоративных должностных лиц.

Напомним, что 29 декабря в России заявили, что "Северный поток — 2" готов к работе. При этом днем позже — 30 декабря, министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что вопрос одобрения газопровода "Северный поток — 2" должен решаться в соответствии с законом. Поэтому он допускает возможность остановки проекта из-за угроз Украине.