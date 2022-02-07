Украина и Германия выработали проект решения по поставкам оружия - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в ходе его встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок стороны пришли к согласию и выработали проект решения по вопросу поставок Германией оружия Украине. Об этом, как передает "Интерфакс-Украина", он сказал на пресс-конференции после встречи.

"Что касается вопроса оружия, то да, безусловно, мы об этом говорили. Как же мы могли об этом не говорить? Но очень важно, что сегодня мы, скажу дипломатично, говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать, и о том, что она намерена сделать для поддержки Украины конкретно в сфере обороны и безопасности", - сказал Кулеба.

Украинский министр отметил, что имел с коллегой откровенный разговор по этому вопросу, констатировав, что позиции сторон "отличаются".

"Но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ругаться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения и решения. Думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства", - указал Кулеба.

Бербок, в свою очередь, заявила на пресс-конференции, что ее страна готова понести высокую экономическую цену в случае введения санкций против РФ, если та решится на масштабное вторжение в Украину.

"Учитывая тесные связи моей страны с партнерами, мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины", - сказала она.

По словам немецкого министра, подготовленные санкции против России скоординированы между несколькими странами и являются беспрецедентными.

"Я бы хотела выразить свою солидарность этим визитом и выразить абсолютно четко, что мы все сделаем для того, чтобы не произошла дальнейшая эскалация. Потому мы запланировали ряд жестких мер против России. Эти санкции являются беспрецедентными и скоординированы со всеми партнерами, запланированы с ними", - сказала Бербок.

Глава МИД Германии отметила, что Запад пытается продолжать диалог с РФ, однако сейчас шаги по демонстрации деэскалации должна предпринять именно Россия.

"Мы вместе с США и НАТО дали письменные ответы, которые дают четко понять, что мяч на стороне Москвы, от Москвы сейчас зависит разрядка ситуации. Смысл дипломатии - продолжение диалога и абсолютная четкость в том, что будут последствия, если действительно дело дойдет до дальнейшей агрессии против Украины", - указала она.

Кроме того, Бербок анонсировала визит в Украину до конца февраля представителя Германии по вопросам кибербезопасности для проведения комплексных консультаций с украинской стороной, "чтобы быть готовыми ко всем ситуациям".

Напомним, что перед Новым годом Бербок заявила, что сейчас приоритетной задачей ее страны в российско-украинском вопросе является недопущение военной эскалации, не став отвечать на вопрос о возможности поставок оружия в Украину.

Перед этим немецкое издание Bild сообщило подробности прошлогодней истории с блокированием Германией поставок вооружения Украине через Агентство НАТО по поддержке и поставке. Отмечалось, что Украина заплатила в начале 2021 года за 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Однако в мае их поставка была заблокирована Германией и Нидерландами. Причем последние выступили против якобы только по просьбе соседней страны, которая не желала оказаться единственной с такой позицией, к тому же такую блокировку якобы инициировала лично тогдашний канцлер Ангела Меркель.

Отметим, что вскоре после этой блокировки президент Украины Владимир Зеленский демонстративно принял у себя нынешнего вице-канцлера Роберта Хабека, который тогда был в оппозиции к действующему правительству Меркель, и поблагодарил за его позицию по поддержке предоставления Украине летального вооружения. При этом о самой Меркель Зеленский тогда сказал, что "ожидал от нее большего" в вопросе помощи Украине.

Однако после прихода "Зеленых" к власти в рамках коалиции с Социал-демократической партией Германии их позиция о предоставлении Украине вооружения сменилась на противоположную.

Напомним также, что 24 января профильные комитеты Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз и по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству выступили с открытым обращением к Бундестагу, в котором в весьма обиженном тоне призвали немецких коллег как-то повлиять на политику правительства Германии по вопросу предоставления оружия Украине.

После этого Бербок пояснила, что желание Германии сделать все возможное для предотвращения новой военной эскалации исходит из ее исторической ответственности и за Украину, и за Россию, и за прочие страны бывшего СССР ввиду деяний, совершенных Германией во время Второй мировой войны.