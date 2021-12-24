Ермак объяснил коллизию, из-за которой считает "неплохую" "формулу Штайнмайера" невыполнимой

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что реализовать установление в неподконтрольных ныне районах Донбасса особого порядка местного самоуправления, как того требуют Минские соглашения, по так называемой "формуле Штайнмайера" невозможно ввиду наличия в ней коллизии. Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".

По мнению Ермака, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая должна верифицировать гипотетические местные выборы в регионе, не сможет этого сделать в ситуации, когда граница региона с Россией не будет под украинским контролем.

"Что касается "формулы Штайнмайера" [...] я не вижу в ней ничего плохого. Вопрос в том, что это один из элементов, она не может существовать отдельно от полного плана прекращения войны, возвращения наших территорий и людей. Обращаю внимание, что именно в этой формуле ключевой момент — что легитимность выборов подтверждается ОБСЕ", — сказал он.

Он напомнил, что принципы проведения демократических выборов описывает так называемый Копенгагенский документ, который исключает ситуацию, когда безопасность на них обеспечивает кто-то другой, кроме украинских правоохранителей.

"То есть выборы должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей, а правоохранители Украины должны обеспечивать безопасность. Никаких чужих боевиков, и тем более иностранных регулярных войск, там быть не может. И, конечно, граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством государства, которое проводит выборы. А иначе как обеспечить безопасность?" - задался вопросом он.

По словам Ермака, это означает, что в данном случае выполнение пункта о границе, записанного в Минском протоколе (сначала проведение выборов, а потом взятие под контроль границы), привело бы к тому, что ОБСЕ не смогло бы признать эти выборы легитимными.

"И таких коллизий еще очень много. Но для того и существуют переговоры, чтобы находить выход", — добавил руководитель президентского офиса.

Напомним, что пункт 9 комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года предусматривает восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.

Под таким урегулированием предусматривалось проведение "к концу 2015 года" местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании украинского законодательства, в том числе закона об особом порядке самоуправления в этих районах, а также проведение конституционной реформы "в консультациях и по согласованию" с представителями этих районов в рамках Трехсторонней контактной группы.

Упомянутый закон Украиной был принят и затем ежегодно продлевался, в том числе на 2022 год Верховная Рада его продлила три недели назад - 2 декабря. Однако ввести его в действие до сих пор не представлялось возможным, поскольку Украина требует пересмотра формулировки упомянутого пункта с тем, чтобы сперва взять под контроль границу с РФ, а уже затем проводить выборы.

Нынешний президент Германии и бывший на тот момент министр иностранных дел этой страны, являющейся участницей переговоров по Донбассу в "нормандском формате", Франк-Вальтер Штайнмаер предложил в октябре 2015 года применение Украиной метода выполнения этого пункта, по которому закон об особом порядке самоуправления вступит в силу в 20:00 в день голосования на местных выборах в ОРДЛО.

Он будет действовать временно до дня публикации отчета миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами, и если организация признает их соответствующими определенным стандартам, этот закон продолжит действие на постоянной основе.

Спустя четыре года, 1 октября 2019 года, уже нынешний президент Владимир Зеленский объявил, что Украина согласилась на применение такой формулы, что вызвало массовые протесты в Киеве граждан, посчитавших такой подход капитуляцией. Однако затем он все же был согласован лидерами стран "нормандской четверки", включая самого Зеленского, 9 декабря 2019 года в Париже.