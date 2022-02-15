Украина просит у НАТО технику на случай масштабных ЧС

Украина запросила международную помощь у НАТО для ликвидации возможных крупных чрезвычайных ситуаций, которые могут угрожать мирному населению. В нее могут войти автокраны, бульдозеры, экскаваторы. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического Альянса.

“Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть мирное население", — сказано в сообщении.

Запрос о международной помощи от Украины поступил 15 февраля в EADRCC — Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия.

ГСЧС просит поставить 10 автокранов грузоподъемностью не менее 35 тонн, 10 пневматических колесных экскаватор, 10 гусеничных бульдозеров и другую технику, в том числе 30 вездеходов и 6 машин разминирования с дистанционным управлением.

Напомним, западные СМИ регулярно заявляют о скором вторжении в Украину российских войск. Издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.

При этом перед обращением президента Владимира Зеленского секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возглавляемое им ведомство не видит угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля.

А президент Владимир Зеленский объявил, что 16 февраля, дата, на которую западные СМИ прогнозируют вторжения российской армии, станет в Украине официальным Днем единства.