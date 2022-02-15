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Украина просит у НАТО технику на случай масштабных ЧС
Украина запросила международную помощь у НАТО для ликвидации возможных крупных чрезвычайных ситуаций, которые могут угрожать мирному населению. В нее могут войти автокраны, бульдозеры, экскаваторы. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического Альянса.
Запрос о международной помощи от Украины поступил 15 февраля в EADRCC — Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия.
ГСЧС просит поставить 10 автокранов грузоподъемностью не менее 35 тонн, 10 пневматических колесных экскаватор, 10 гусеничных бульдозеров и другую технику, в том числе 30 вездеходов и 6 машин разминирования с дистанционным управлением.
Напомним, западные СМИ регулярно заявляют о скором вторжении в Украину российских войск. Издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом перед обращением президента Владимира Зеленского секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возглавляемое им ведомство не видит угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля.
А президент Владимир Зеленский объявил, что 16 февраля, дата, на которую западные СМИ прогнозируют вторжения российской армии, станет в Украине официальным Днем единства.