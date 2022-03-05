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Категория
Бизнес
Дата публикации

Поддержка армии и забота о сотрудниках: как работает бизнес во время войны

Поддержка армии и забота о сотрудниках: как работает бизнес во время войны
Фото: Pixabay

В Украине только 1% предпринимателей планируют закрывать свой бизнес. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) среди своих компаний-участников. 

Так, согласно данным ЕБА, 17% компаний работают в полном объеме, 16% ограничили географию своей деятельности, 19% были вынуждены закрыть часть офисов/торговых точек/отделений. 

Остальные 29% компаний пока не работают, а 27% приостановили, хотя хотят возобновлять свою деятельность. И лишь только 1% фирм-участников намерены закрывать свой бизнес.

При этом большинство компаний (63%) продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам в полном объеме, из них 45% делают это с дополнительными или авансовыми выплатами. 

Только 3% опрошенных  были вынуждены сократить выплаты, а 1% респондентов отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, не выплачивали зарплаты или вынуждены увольнять персонал.

Для поддержки своих сотрудников 68% выплатили заработную плату на месяц или больше вперед, 29% компенсировали расходы команде на релокацию, по 23% – арендовали жилье в Западной Украине или за границей, 1% ввели страхование для тех, кто продолжает выходить на работу.

В ЕБА отмечают, что большинство представителей бизнеса также оказывают разнообразную поддержку армии или Территориальной обороне.

В частности, 41% оказывают финансовую помощь, 35% поддерживают сотрудников, которые в это время защищают Украину, 31% поставляют продукцию, 29% – услуги, 16% – лекарства, 9% – средства защиты/обороны.

В то же время из числа компаний-участников Ассоциации только 34% вели бизнес в России или с Россией. Из них 31% полностью разрывают связи со страной-агрессором, 14% приостанавливают работу, остальные 34% сейчас размышляют над этим.

"Мы видим, что уже сотни украинских и международных компаний бойкотируют Россию. Призываем тех, кто еще не присоединился, тоже сделать это. Страна-агрессор должна быть изолирована, лишена ресурсов и финансирования, что приближает окончание этой бессмысленной войны", – рассказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала предпринимателей отказаться от партнерства с россиянами и не вести бизнес в России  "из-за позорной агрессии – войны, которую РФ  развязала в Украине".

Автор:
Дмитрий Нарожный