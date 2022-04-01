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Бизнес
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Рада намерена поднять в 1,5 раза налоги для связанных с Россией компаний

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7232, предусматривающий повышение в 1,5 раза налогов для компаний, имеющих экономические связи с государством-агрессором. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), за такое решение на заседании 1 апреля проголосовало 309 депутатов.

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Документ предусматривает создание реестра соответствующих компаний. В него войдут украинские юрлица, которые полностью или хотя бы частично, прямо или опосредованно были во владении России или ее граждан по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Также в этот список должны будут попасть украинские компании, получающие доход из РФ либо владеющие другой компанией, которая его получает (даже если она иностранная).

Кроме того, туда войдут и дочерние украинские компании международных групп, которые хотя бы как-то получают доход в России или бесплатно "обеспечивают экономическую поддержку государства-агрессора".

Повышающий коэффициент для перечисленных юрлиц предлагается установить для налога на прибыль, экологического налога, рентной платы и налога на имущество.

Однако коэффициент 1,5 не будет применяться к компаниям, имеющим социальное, гуманитарное или экономическое значение для Украины (в том числе, но не только, в случаях поставок товаров, которые не производятся в Украине и не имеют в ней аналогов).

Также компании смогут получить освобождение от повышенного коэффициента, если они предпримут действия о прерывании связей с РФ.

Напомним, законопроект был подан председателем комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниилом Гетманцевым и еще семью нардепами.

При этом, как сообщил также Железняк, 1 апреля парламент также принял в целом 320 голосами законопроект №7234, касающийся, в частности, снятия любых ограничений для перехода на 2%-ную систему налогов и завозе материала для изготовления бронежилетов и бронированных автомобилей без НДС и пошлин.

Кроме того, в первом чтении был принят 270 голосами законопроект №7233, устанавливающий, в частности, нулевую ставку НДС на альтернативное моторное топливо, а также значительно расширяющий и уточняющий само понятие биотоплива.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов