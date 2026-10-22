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Импорт дизеля бензовозами вырос на 65%: какие компании увеличили поставки

грузовик, импорт горючего
Автоснабжение дизеля в Украине выросло на 65% / Shutterstock

За первые 18 дней октября Украина импортировала автотранспортом 50 тыс. тонн дизтоплива – на 65% больше, чем за весь октябрь 2025 года. Только за прошедшую неделю бензовозы доставили 25 тыс. тонн — самый недельный объем с сентября 2024 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Откуда везут дизтопливо

Основными поставщиками стали Литва и Румыния. Из Литвы за 18 дней октября поступило 21 тыс. тонн горючего — на 18% больше, чем за октябрь прошлого года. Из Румынии импортировали 19 тысяч тонн, что в 17 раз превышает показатель за весь октябрь 2025 года. Ранее поставки из румынской Констанцы потребовали лабораторных испытаний.

После снятия ограничений вырос импорт из Болгарии – до 678 тонн против двух бензовозов в прошлом году. Также в октябре горючее начали поставлять из Молдовы и Словении — 551 и 336 тонн соответственно.

Какие компании увеличили поставки

Больше всего дизтоплива автотранспортом импортировала компания "Пэйдом" — 5,5 тыс. тонн из Румынии. Это на 49% больше, чем компания ввезла за весь сентябрь. Ранее ее поставки преимущественно поступали по морю и железной дороге, а из-за осложнений водного импорта компания сформировала парк из 200 бензовозов.

"Автотехсервис" импортировал 3,1 тыс. тонн - на 71% больше, чем за октябрь прошлого года, а "Барс 2000" - 2,2 тыс. тонн, что в 3,3 раза больше. Основные объемы этих компаний везут из Литвы.

УНТК увеличила импорт до 1,87 тыс. тонн против почти 1 тыс. тонн в сентябре и 0,6 тыс. тонн годом ранее. "АО Энерго Трейд" доставило 1,25 тыс. тонн, 93% этого объема поступило из Румынии.

Фото 2 — Импорт дизеля бензовозами вырос на 65%: какие компании увеличили поставки
Главные компании-импортеры дизеля автотранспортом

Всего в октябре дизтопливо автотранспортом импортировали 130 компаний против 82 за аналогичный период 2025 года.

Почему растут автомобильные поставки

"Увеличение импорта топливовозами всегда свидетельствует о нехватке наполнения рынка", - отметили в консалтинговой группе "А-95". По оценке аналитиков, подобная ситуация была весной и летом 2022, когда автомобильные поставки помогли быстро обеспечить рынок горючим.

В ближайшие дни ожидается обнародование правительственного постановления о приоритетном пропуске цистерн и бензовозов через границу. Это может привести к дальнейшему росту автомобильного импорта.

Напомним, в августе дизтопливо в Украину импортировали 164 компании. Это максимум почти через два года. В то же время 76% поставок пришлось на 10 крупнейших игроков рынка.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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