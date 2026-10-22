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Імпорт дизелю бензовозами зріс на 65%: які компанії збільшили постачання

вантажівка, імпорт пального
Автопостачання дизелю в Україну зросли на 65% / Shutterstock

За перші 18 днів жовтня Україна імпортувала автотранспортом 50 тис. тонн дизпального — на 65% більше, ніж за весь жовтень 2025 року. Лише за минулий тиждень бензовозами доставили 25 тис. тонн — найбільший тижневий обсяг із вересня 2024 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Звідки везуть дизпальне

Основними постачальниками стали Литва та Румунія. З Литви за 18 днів жовтня надійшла 21 тис. тонн пального — на 18% більше, ніж за весь жовтень торік. Із Румунії імпортували 19 тис. тонн, що у 17 разів перевищує показник за весь жовтень 2025 року. Раніше постачання з румунської Констанци вимагали лабораторних випробувань.

Після зняття обмежень зріс імпорт із Болгарії — до 678 тонн проти двох бензовозів торік. Також у жовтні пальне почали постачати з Молдови та Словенії — 551 і 336 тонн відповідно.

Які компанії збільшили постачання

Найбільше дизпального автотранспортом імпортувала компанія "Пейдом" — 5,5 тис. тонн із Румунії. Це на 49% більше, ніж компанія ввезла за весь вересень. Раніше її постачання переважно надходили морем і залізницею, а через ускладнення водного імпорту компанія сформувала парк із 200 бензовозів.

"Автотехсервіс" імпортував 3,1 тис. тонн — на 71% більше, ніж за жовтень минулого року, а "Барс 2000" — 2,2 тис. тонн, що у 3,3 раза більше. Основні обсяги ці компанії везуть із Литви.

УНТК збільшила імпорт до 1,87 тис. тонн проти майже 1 тис. тонн у вересні та 0,6 тис. тонн роком раніше. "АТ Енерго Трейд" доставила 1,25 тис. тонн, 93% цього обсягу надійшло з Румунії.

Фото 2 — Імпорт дизелю бензовозами зріс на 65%: які компанії збільшили постачання
Головні компанії-імпортери дизелю автотранспортом

Загалом у жовтні дизпальне автотранспортом імпортували 130 компаній проти 82 за аналогічний період 2025 року.

Чому зростають автомобільні постачання

"Збільшення імпорту паливовозами завжди свідчить про нестачу наповнення ринку", — зазначили в консалтинговій групі "А-95". За оцінкою аналітиків, подібна ситуація була навесні та влітку 2022 року, коли автомобільні постачання допомогли швидко забезпечити ринок пальним.

Найближчими днями очікується оприлюднення урядової постанови про пріоритетний пропуск цистерн і бензовозів через кордон. Це може сприяти подальшому зростанню автомобільного імпорту.

Нагадаємо, у серпні дизпальне в Україну імпортували 164 компанії. Це максимум майже за два роки. Водночас 76% поставок припало на 10 найбільших гравців ринку.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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