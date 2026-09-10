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Імпортерів дизпального побільшало до максимуму за два роки: хто завозив найбільше

бензовоз
У серпні дизпальне в Україну імпортували 164 компанії / Freepik

У серпні дизпальне в Україну імпортували 164 компанії. Це максимум майже за два роки: на 30 компаній більше, ніж у липні, і на 20 більше, ніж у серпні 2025 року. Водночас 76% поставок припало на 10 найбільших гравців ринку.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Хто завозив найбільше

Лідером залишився ОККО — майже 89 тис. т дизпального. За рік його поставки зросли на 47%. Компанія переважно отримує ресурс через Польщу, а частка поставок з півдня становила 5%.

Друге місце посіла "Укрнафта" з 77 тис. т. Це у 2,4 раза більше, ніж роком раніше. На обсяги серпневого імпорту вплинули логістичні проблеми та ситуація на кордоні.

Третє місце поділили "АТ Енерго Трейд" та UPG — 55,6 тис. т і 55,4 тис. т відповідно. Крім того компанія у серпні збільшила поставки залізницею вдвічі, а також використовувала автомобільний, морський і трубопровідний транспорт. За рік її імпорт скоротився на 26%.

UPG у серпні відновила поставки бензовозами з Польщі — 2 тис. т. Цього не було з квітня.

Інші великі імпортери

WOG збільшив річний обсяг поставок на 46%. Пальне компанія отримувала залізницею з Польщі, Литви та Румунії.

ЗПЕК у серпні імпортував 39 тис. т — у 2,2 раза більше, ніж торік. За січень-серпень його поставки зросли вчетверо — з 52 до 217 тис. т.

"Пейд" завіз понад 32 тис. т, зокрема 7,7 тис. т автомобільним транспортом із Румунії. "БРСМ-Нафта" імпортувала 25 тис. т, а за вісім місяців — 124 тис. т проти 77 тис. т торік.

Компанія "Мартін Трейд" у серпні поставила 17 тис. т, що на 41% менше, ніж роком раніше. 

"Ми диверсифікували закупівлі між зовнішнім і внутрішнім ринками, змінюючи їхню частку залежно від економіки напрямку. У другій половині серпня цінова кон'юнктура і логістичні проблеми не сприяли нарощуванню імпорту", — зазначив засновник "Мартін Трейд" Володимир Порайко.

"Газтрім" розмитнив трохи понад 16 тис. т — на 58% менше за серпень 2025 року.

Фото 2 — Імпортерів дизпального побільшало до максимуму за два роки: хто завозив найбільше

Таким чином, за словами аналітиків, серпень став місяцем активного переформатування імпорту дизельного пального. За місяць імпортерів стало більше, а великі гравці "посилили концентрацію, зокрема й шляхом збільшення гуртових продажів тим, хто не хоче займатися такою марудною справою, як імпорт". 

Нагадаємо, у серпні 2026 року Україна скоротила імпорт дизельного пального на 10% проти минулого року — до 588 тис. т. Через зростання ризиків на півдні український ринок переорієнтувався на постачання через західний кордон. Польща стала головним джерелом дизелю, наростивши поставки на 42%. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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