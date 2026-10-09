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"Укрнафта" збільшує імпорт дизелю та почала поставки арктичного пального

вагони-цистерни для пального
"Укрнафта" збільшує імпорт дизелю / Depositphotos

"Укрнафта" напередодні зимового сезону збільшує імпорт дизельного пального з Польщі та Румунії та вже розпочала поставки арктичного дизелю, розрахованого на роботу за низьких температур. Компанія формує додатковий ресурс заздалегідь, очікуючи сезонного зростання попиту.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

За словами голови правління компанії Богдана Кукура, з початку осені "Укрнафта" збільшує постачання пального з Польщі та Румунії та диверсифікує канали імпорту.

"Для нас важливо заздалегідь формувати необхідний ресурс до періодів сезонного зростання попиту", – зазначив він.

Окремим напрямом стала закупівля арктичного дизельного пального. Його поставки вже розпочали, щоб із настанням морозів мережа мала пальне з необхідними для низьких температур експлуатаційними характеристиками.

Нарощування закупівель відбувається після рекордного для компанії вересня. Тоді "Укрнафта" вперше стала найбільшим імпортером дизпального в Україні, ввізши 105 тис. тонн.

Це у 3,3 раза більше, ніж у вересні минулого року. Порівняно із серпнем імпорт компанії зріс на 37% і став найбільшим місячним показником від початку 2026 року.

Мережа UKRNAFTA налічує близько 650 автозаправних комплексів і є найбільшою в Україні за кількістю АЗК.

Нагадаємо, у серпні "Укрнафта" вже наростила імпорт дизпального до 77 тис. тонн – у 2,4 раза більше, ніж роком раніше, і тоді посідала друге місце серед найбільших імпортерів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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