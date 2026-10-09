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Новости
Дата публикации

"Укрнафта" увеличивает импорт дизеля и начала поставки арктического топлива

вагоны-цистерны для горючего
"Укрнафта" увеличивает импорт дизеля / Depositphotos

"Укрнафта" накануне зимнего сезона увеличивает импорт дизельного топлива из Польши и Румынии и уже приступила к поставкам арктического дизеля, рассчитанного на работу при низких температурах. Компания формирует дополнительный ресурс заранее, ожидая сезонного роста спроса.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

По словам главы правления компании Богдана Кукура, с начала осени "Укрнафта" увеличивает поставки горючего из Польши и Румынии и диверсифицирует каналы импорта.

"Для нас важно заранее формировать необходимый ресурс к периодам сезонного роста спроса", – отметил он.

Отдельным направлением стала закупка арктического дизельного горючего. Его поставки уже приступили к тому, чтобы с наступлением морозов сеть имела горючее с необходимыми для низких температур эксплуатационными характеристиками.

Наращивание закупок происходит после рекордного для компании сентября. Тогда "Укрнафта" впервые стала крупнейшим импортером дизтоплива в Украину, ввозя 105 тыс. тонн.

Это в 3,3 раза больше, чем в сентябре прошлого года. По сравнению с августом импорт компании вырос на 37% и стал самым большим месячным показателем с начала 2026 года.

Сеть UKRNAFTA насчитывает около 650 автозаправочных комплексов и является самой большой в Украине по количеству АЗК.

Напомним, в августе "Укрнафта" уже нарастила импорт дизтоплива до 77 тыс. тонн – в 2,4 раза больше, чем годом ранее, и тогда занимала второе место среди крупнейших импортеров.

Автор:
Татьяна Гойденко

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