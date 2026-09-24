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Новости
Дата публикации

"Укрнафта" ищет в аренду вагоно-цистерны для нефтепродуктов: детали закупки

вагоны-цистерны для горючего
"Укрнафта" арендует вагоны-цистерны для горючего / Depositphotos

АО "Укрнафта" объявило коммерческую закупку услуг по долгосрочной аренде железнодорожных вагоно-цистерн. Компания приглашает к сотрудничеству надежных логистических партнеров по обеспечению бесперебойной транспортировки горючего.

Как пишет Dilo, об этом говорится в прессрелизе компании.

Основные детали закупки

Согласно условиям закупки, предметом договора есть долгосрочная аренда железнодорожных вагоно-цистерн на территории Украины.

Прием предложений от потенциальных партнеров продолжается с 23 сентября по 15:00 14 октября 2026 года.

Требования к подвижному составу:

Компания принимает предложения по двум основным позициям:

  1. Вагоно-цистерны с паровой рубашкой предназначены специально для безопасной и эффективной перевозки темных нефтепродуктов.
  2. Вагоно-цистерны без паровой рубашки – универсальный вариант, подходящий для транспортировки как светлых, так и темных нефтепродуктов.

Участие в закупке является открытым доступом для участников рынка, отвечающих квалификационным критериям заказчика и готовых предложить конкурентные условия долгосрочного партнерства.

Справка

АО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, осуществляющая полный цикл деятельности в сфере добычи: разведку, добычу нефти и газа, предоставление нефтепромышленных сервисных услуг, а также управление сетью автозаправочных комплексов в Украине.

На балансе компании находятся 1106 нефтяных и 131 газовая скважина. Ее акционерами являются НАК "Нефтегаз Украины" и Министерство обороны Украины, а с 2022 года предприятие находится под государственным управлением.

Напомним, зимой в прошлом году сеть АЗК "Укрнафты" расширила географию импорта горючего и начала продавать бензин с нефтеперерабатывающего завода из Германии.

Автор:
Татьяна Бессараб

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