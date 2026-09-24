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"Укрнафта" ищет в аренду вагоно-цистерны для нефтепродуктов: детали закупки
АО "Укрнафта" объявило коммерческую закупку услуг по долгосрочной аренде железнодорожных вагоно-цистерн. Компания приглашает к сотрудничеству надежных логистических партнеров по обеспечению бесперебойной транспортировки горючего.
Как пишет Dilo, об этом говорится в прессрелизе компании.
Основные детали закупки
Согласно условиям закупки, предметом договора есть долгосрочная аренда железнодорожных вагоно-цистерн на территории Украины.
Прием предложений от потенциальных партнеров продолжается с 23 сентября по 15:00 14 октября 2026 года.
Требования к подвижному составу:
Компания принимает предложения по двум основным позициям:
- Вагоно-цистерны с паровой рубашкой предназначены специально для безопасной и эффективной перевозки темных нефтепродуктов.
- Вагоно-цистерны без паровой рубашки – универсальный вариант, подходящий для транспортировки как светлых, так и темных нефтепродуктов.
Участие в закупке является открытым доступом для участников рынка, отвечающих квалификационным критериям заказчика и готовых предложить конкурентные условия долгосрочного партнерства.
Справка
АО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, осуществляющая полный цикл деятельности в сфере добычи: разведку, добычу нефти и газа, предоставление нефтепромышленных сервисных услуг, а также управление сетью автозаправочных комплексов в Украине.
На балансе компании находятся 1106 нефтяных и 131 газовая скважина. Ее акционерами являются НАК "Нефтегаз Украины" и Министерство обороны Украины, а с 2022 года предприятие находится под государственным управлением.
Напомним, зимой в прошлом году сеть АЗК "Укрнафты" расширила географию импорта горючего и начала продавать бензин с нефтеперерабатывающего завода из Германии.