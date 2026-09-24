- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
“Укрнафта” шукає в оренду вагоно-цистерни для нафтопродуктів: деталі закупівлі
АТ “Укрнафта” оголосила комерційну закупівлю послуг з довгострокової оренди залізничних вагоно-цистерн. Компанія запрошує до співпраці надійних логістичних партнерів для забезпечення безперебійного транспортування пального.
Як пише Dilo,про це йдеться у пресрелізі компанії.
Основні деталі закупівлі
Згідно з умовами закупівлі, предметом договору є довгострокова оренда залізничних вагоно-цистерн на території України.
Прийом пропозицій від потенційних партнерів триває з 23 вересня до 15:00 14 жовтня 2026 року.
Вимоги до рухомого складу:
Компанія приймає пропозиції за двома основними позиціями:
- Вагоно-цистерни з паровою сорочкою — призначені спеціально для безпечного та ефективного перевезення темних нафтопродуктів.
- Вагоно-цистерни без парової сорочки — універсальний варіант, що підходить для транспортування як світлих, так і темних нафтопродуктів.
Участь у закупівлі є відкритим доступом для учасників ринку, які відповідають кваліфікаційним критеріям замовника та готові запропонувати конкурентні умови довгострокового партнерства.
Довідково
АТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління мережею автозаправних комплексів в Україні.
На балансі компанії перебувають 1 106 нафтових та 131 газова свердловина. Її акціонерами є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України, а з 2022 року підприємство перебуває під державним управлінням.
Нагадаємо, взимку минулого року мережа АЗК "Укрнафти" розширила географію імпорту пального і почала продавати бензин із нафтопереробного заводу з Німеччини.