“Укрнафта” шукає в оренду вагоно-цистерни для нафтопродуктів: деталі закупівлі

АТ “Укрнафта” оголосила комерційну закупівлю послуг з довгострокової оренди залізничних вагоно-цистерн. Компанія запрошує до співпраці надійних логістичних партнерів для забезпечення безперебійного транспортування пального.

Як пише Dilo,про це йдеться у пресрелізі компанії.

Основні деталі закупівлі

Згідно з умовами закупівлі, предметом договору є довгострокова оренда залізничних вагоно-цистерн на території України.

Прийом пропозицій від потенційних партнерів триває з 23 вересня до 15:00 14 жовтня 2026 року.

Вимоги до рухомого складу:

Компанія приймає пропозиції за двома основними позиціями:

Вагоно-цистерни з паровою сорочкою — призначені спеціально для безпечного та ефективного перевезення темних нафтопродуктів. Вагоно-цистерни без парової сорочки — універсальний варіант, що підходить для транспортування як світлих, так і темних нафтопродуктів.

Участь у закупівлі є відкритим доступом для учасників ринку, які відповідають кваліфікаційним критеріям замовника та готові запропонувати конкурентні умови довгострокового партнерства.

Довідково

АТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління мережею автозаправних комплексів в Україні.

На балансі компанії перебувають 1 106 нафтових та 131 газова свердловина. Її акціонерами є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України, а з 2022 року підприємство перебуває під державним управлінням.

Нагадаємо, взимку минулого року мережа АЗК "Укрнафти" розширила географію імпорту пального і почала продавати бензин із нафтопереробного заводу з Німеччини.