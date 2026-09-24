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Дата публікації

“Укрнафта” шукає в оренду вагоно-цистерни для нафтопродуктів: деталі закупівлі

вагони-цистерни для пального
“Укрнафта” орендує вагони-цистерни для пального / Depositphotos

АТ “Укрнафта” оголосила комерційну закупівлю послуг з довгострокової оренди залізничних вагоно-цистерн. Компанія запрошує до співпраці надійних логістичних партнерів для забезпечення безперебійного транспортування пального.

Як пише Dilo,про це йдеться у пресрелізі компанії.

Основні деталі закупівлі

Згідно з умовами закупівлі, предметом договору є довгострокова оренда залізничних вагоно-цистерн на території України.

Прийом пропозицій від потенційних партнерів триває з 23 вересня до 15:00 14 жовтня 2026 року.

Вимоги до рухомого складу:

Компанія приймає пропозиції за двома основними позиціями:

  1. Вагоно-цистерни з паровою сорочкою — призначені спеціально для безпечного та ефективного перевезення темних нафтопродуктів.
  2. Вагоно-цистерни без парової сорочки — універсальний варіант, що підходить для транспортування як світлих, так і темних нафтопродуктів.

Участь у закупівлі є відкритим доступом для учасників ринку, які відповідають кваліфікаційним критеріям замовника та готові запропонувати конкурентні умови довгострокового партнерства.

Довідково

АТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління мережею автозаправних комплексів в Україні. 

На балансі компанії перебувають 1 106 нафтових та 131 газова свердловина. Її акціонерами є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України, а з 2022 року підприємство перебуває під державним управлінням.

Нагадаємо, взимку минулого року мережа АЗК "Укрнафти" розширила географію імпорту пального і почала продавати бензин із нафтопереробного заводу з Німеччини.

Автор:
Тетяна Бесараб

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