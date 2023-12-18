Защита энергосистемы и новейшие мощности для генерации. О чем говорили на The Ukrainian Energy Security Dialogue 2023

The Ukrainian Energy Security Dialogue стал площадкой для обсуждения энергетической безопасности в Украине и регионе во время второго года полномасштабной войны, а также усиления возможности энергосистемы в среднесрочной перспективе. Страна зашла в зимний сезон в то время как состояние энергосистемы ухудшилось по сравнению с прошлым годом, а риски атак энергосистемы сохраняются.

Среди спикеров были как представители украинской власти и энергокомпаний и экспертного сообщества, так и представители фондов, аккумулирующих помощь доноров для украинской энергетики. Важным сигналом стали дискуссии о том, что Украина не может постоянно ремонтировать ломающиеся старые объекты энергосистемы, а должна строить новые более технологичные и менее затратные, а также сигналы со стороны международных доноров о готовности инвестировать в новые проекты по возобновляемой энергетике.

Вместе с этим главным фактором сдерживающим частных инвесторов вкладывать деньги в украинскую энергетику является не война, а активное вмешательство государства в энергетику и зарегулированность отрасли. Из-за того, что власти регулируют объемы продаж электроэнергии, цены на рынке, а также очень часто меняют правила игры инвесторы не могут до конца просчитать инвестиционную привлекательность проекта. Кроме этого инвестиции сдерживают и взаимные долги, которые присутствуют на рынке электроэнергии, и причиной которых является главным образом высокая зарегулированность отрасли.

В то же время, есть доноры, которые готовы вкладывать средства в восстановление украинской энергетики и смотрят в сторону построения новых мощностей "зеленой" генерации, а также системы хранения электроэнергии в промышленных масштабах. В первую очередь речь идет о правительствах стран, солидарных с Украиной, которые выделяют сотни миллионов евро для того, чтобы украинская энергосистема могла восстановиться после российских атак, а страна могла пережить зиму. Однако этой помощи вряд ли будет достаточно для полноценного перехода украинской энергетики на зеленые рельсы, что необходимо для полноценной интеграции нашей энергетики в энергетику ЕС. По всей вероятности, такие тезисы являются одним из многих сигналов, о необходимости либерализации украинского энергетического рынка, что во время полномасштабной войны является довольно сложным вопросом как для украинской власти, так и для украинского общества.

Импорт электроэнергии и новые мощности

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время панельной дискуссии отметил, что перед украинскими энергетиками стоит две задачи, чтобы обеспечить прохождение зимнего сезона. Во-первых, нужно вывести как можно большее количество энергоблоков по аварийному и капитальному ремонту. Председатель правления "Укрэнерго" отметил, что сейчас в украинской энергосистеме стоит вопрос постоянного дефицита генерации. Притом что потребление еще не вышло на максимальный уровень и страна еще не видела долгих морозов.

По словам Кудрицкого, из-за постоянного дефицита в энергосистеме "Укрэнерго" вынуждено регулярно просить аварийную помощь у соседних стран ЕС.

Сегодня Укрэнерго обеспечило возможность импортировать 1700 МВт мощности из стран ЕС. Использование этого импортного пересечения в пиковом даже часе не превышает 30-35%. То есть у нас есть огромный резерв мощности, который мы не используем. Просто из-за того, что регулирование на украинском рынке не соответствует регулированию на европейских рынках из-за чего у нас в достаточно большом количестве часов цена держится ниже чем на европейских рынках при, потому что у нас может быть в этот момент достаточно серьезный дефицит мощности”, - рассказал Кудрицкий.

В то же время он отметил, что дефицит, который сейчас присутствует в системе, не является чем-то таким, что нельзя преодолеть. И открыть возможность коммерческого импорта электроэнергии можно в очень сжатые сроки.

“Если вынести за скобки обстрелы, которые мы не можем спрогнозировать, последствия которых непонятны, то в энергосистеме ситуация намного лучше, чем она была в прошлом году. В прошлом году у нас все половины суток не было света. Сейчас у нас, несмотря на то, что есть дефицит, мы о нем коммуникируем, но отключений у нас нет. У нас потребители снабжены электроэнергией. И мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы украинский бизнес был с электроэнергией”, - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что в дальнейшем нужно будет переходить к осознанию того, что бесконечно ремонтировать уже многократно поврежденную генерацию будет невозможно. Стране потребуется новая генерация, в которую необходимо будет привлекать новые инвестиции уже в среднесрочной перспективе. "Укрэнерго" начиная с 2018 года ежегодно разрабатывает соответствующий отчет потребления страны и определены, какие объемы нового поколения должны быть установлены. По оценке "Укрэнерго", стране нужно будет вывести из эксплуатации наиболее затратную генерацию на угле и газе, и заменить ее на ветровые и солнечные мощности, новые атомные энергоблоки, а также генерацию на биомассе и биогазе.

Вопрос как создать условия для того, чтобы частные инвесторы, украинские и зарубежные, могли вкладываться в проекты по построению генерирующих мощностей и понимать каким образом эти инвестиции будут оккупироваться. Сразу скажу, что в моем общении с разными потенциальными инвесторами война не является основным риском, который они видят в Украине. Она не является таким риском сейчас, она не была таким риском и до вторжения”, - сказал Кудрицкий, добавив, что главной преградой для инвестиций в украинскую энергетику является чрезмерная зарегулированность отрасли.

Новое поколение за деньги доноров

Заместитель директора Секретариата Энергетического сообщества Дирк Бушле рассказал, что фонд поддержки украинской энергетики Ukraine Energy Support Fund по состоянию на декабрь аккумулировал более 400 млн евро, а объем средств по которым уже подписаны договоры и завершены закупки составляет более 100 млн евро. Эти средства пойдут на смену поврежденному оборудованию украинских энергокомпаний. Для того, чтобы Украина могла пережить зиму, фонд сейчас сосредоточился на определенных краткосрочных мероприятиях и закупке необходимого оборудования в отдельных уязвимых регионах, таких как Харьковская и Херсонская области.

Кроме того, Бушле отметил, что доноры фонда рассматривают возможность инвестиций в возобновляемую энергетику. Это может выйти за рамки восстановления поврежденных объектов, инвесторы также могут финансировать строительство новых солнечных электростанций, а также возможно системы хранения электроэнергии в промышленных масштабах.

“Мы видим, что пока недостаточно инвестирование в коммунальные компании и системы сохранения электроэнергии и считаем, что будем также двигаться в том направлении. Уроки, которые мы уже извлекли, помогают нам ускорить все эти процессы и двигаться к растущей целевой поддержке”, - сказал Бушле.

Он отметил, что фонд координирует со всеми заинтересованными сторонами. Речь идет не только о донорах фонда, но и о Министерстве энергетики, которое играет ключевую роль в распределении поддержки доноров, Укрэнерго, а также других организаций.

Защитить энергетические объекты и позаботиться о децентрализованной генерации

Профессор права в City Law School и специалист по корпоративному праву в энергетике Алан Райли отметил, что сейчас ситуация в украинской энергетике в том, что касается генерации значительно хуже прошлой зимы. По его словам, нужно будет работать над увеличением мощности импорта и очень важно, чтобы подача электроэнергии была защищена. Кроме этого, по мнению Райли, для усиления автономной генерации на местах можно завозить в Украину мобильные генераторы мощностью до 2 МВт-час, а также провести подземные кабели, которые позволят защитить распределение электроэнергии.

“В долгосрочной перспективе нам нужно продумать комплексную стратегию существенного увеличения мощностей по производству электроэнергии, фактически создать параллельную энергосистему, по которой россияне будут не так хорошо осведомлены. Это предполагает значительное увеличение энергетических активов, в частности газовых турбин, размещение их в достаточном количестве по всей сети в местах, где россияне их не ожидают. Так, чтобы они могли работать распределенным способом, и их можно было эффективно защищать”, - сказал Райли.

Замминистра энергетики Светлана Гринчук отметила, что для модернизации энергосистемы децентрализацию энергетики и соответствующее снижение ее уязвимости перед атаками, а также усиление гибкости энергосистемы.

Еще одна цель, которую мы ставим перед энергетикой Украины как частью европейской энергосистемы – достижение климатической нейтральности к 2050 году. Этого невозможно будет добиться, не развивая чистую низкоуглеродистую энергетику. Это развитие зеленой энергетики, распределенной возобновляемой генерации, а также внедрение новых ядерных технологий, которые также будут поддерживать стабильность системы и замещать старые углеродные технологии”, – сказала Гринчук.

А заместитель министра экономики Алексей Соболев рассказал, что сейчас Министерство нарабатывает наиболее важные шаги, которые следует предпринять для ускорения роста экономики, и эти шаги тесно связаны с работой энергетического сектора.

По его словам, Украина должна демонстрировать сигнал, что она открыта для частных инвестиций и для этого необходимы новые политики и проекты. Такими проектами могут быть разработка нефти и газа, а могут быть "зеленые" инициативы. К примеру, энергетические проекты, направленные на декарбонизацию. Такие инвестпроекты должны показывать, что Украина является надежным партнером для Европы в достижении глобальной цели по уменьшению выбросов. К примеру, наша страна может производить "зеленую сталь" и экспортировать ее.