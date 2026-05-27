Укрнафта нарастила продажи горючего почти наполовину за первый квартал
Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины АО "Укрнафта" подвела итоги работы за первый квартал 2026 года. Несмотря на постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры, разрушение оборудования и обесточивание компания сохранила стабильность и продемонстрировала значительный рост в розничном сегменте.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет Наблюдательного совета компании.
В частности, в первом квартале продажи светлых нефтепродуктов через сеть АЗС компании выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация бензинов возросла на 31%, а дизельного горючего на 75%.
Добыча углеводородов и новые технологии
По словам главы правления "Укрнафты" Богдана Кукуры, из-за российских атак на энергосистему возникали регулярные проблемы с работой механизированного фонда скважин. Несмотря на это компании удалось удержать общие объемы добычи нефти и газа на уровне прошлого года.
Ключевые производственные результаты:
- Дополнительные объемы: благодаря капитальным ремонтам, гидроразрывам пластов и интенсификации скважин компания дополнительно получила 22 тысяч тонн нефти и 8,2 млн кубометров газа.
- Современное оборудование: повысить надежность работы и увеличить межремонтный период помогло привлечение новых насосных систем от мировых брендов Baker Hughes, Oil Dynamics и Alkhorayef.
- Карпатские активы: члены наблюдательного совета посетили высокогорное месторождение в Карпатах (на высоте более 1000 метров). Благодаря новым компрессорам добыча нефти там выросла на 185%, а газа – на 147%. Из 19 действующих скважин объекта пять построили после 2024 года.
- 3D-моделирование: собственный научно-исследовательский центр компании создал 9 новых и обновил 8 существующих трехмерных цифровых моделей месторождений, а лаборатории расширили анализ пластовых флюидов с 7 до 20 параметров.
Председатель Наблюдательного совета Тимоти Додсон положительно оценил адаптацию команды к сверхсложным военным условиям. Параллельно независимые аудиторы сети KPMG подтвердили финансовые результаты за 2025 год. Доход "Укрнафты" составил 99,6 млрд грн, в госбюджет уплатили 28,8 млрд грн налогов, а государство получило 5 млрд грн дивидендов.
Напомним, "Укрнафта" обновляет технологии добычи для повышения эффективности. Компания полностью отказалась от использования воздуха во время проведения специфических технических работ на скважинах и перешла на использование азота, что существенно снизило нагрузку на дорогостоящее оборудование, сократило операционные расходы и повысило уровень безопасности труда для персонала.