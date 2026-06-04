"Укрнафта" планує наростити продажі пального на 20% у 2026 році

Державна мережа АЗК “Укрнафта”, яка вийшла на перше місце в Україні за обсягами реалізації пального, планує у 2026 році збільшити продажі ще на 20%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Про плани та пальне

Зазначається, що нині мережа "Укрнафта" налічує майже 700 автозаправних комплексів. Частка компанії на паливному ринку зросла з 6% у 2022 році до 14% у першому кварталі 2026 року.

У компанії зазначають, що протягом зими 2025–2026 років забезпечували постачання арктичного пального та підтримували роботу мережі АЗК в умовах високого навантаження на енергетичну інфраструктуру через російські атаки.

Крім того, близько 360 автозаправних комплексів мережі працювали як пункти незламності. Там відвідувачі могли зарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом та отримати доступ до базових послуг. Для працівників критичних служб, зокрема енергетиків, рятувальників, комунальників і поліцейських, надавали безкоштовні гарячі напої та харчування.

Додатковим викликом для паливного ринку навесні 2026 року стало загострення ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на логістику та світовий ринок нафтопродуктів.

За даними компанії, з січня 2025 року по квітень 2026 року компанія імпортувала 688,3 тис. тонн нафтопродуктів. Із грудня 2025 року по лютий 2026 року обсяг імпорту становив 215,9 тис. тонн.

Пальне стандарту Євро-5 постачалося з Польщі, Литви, США, Румунії, Бельгії, Греції, Швеції, Німеччини, Фінляндії, Саудівської Аравії та Кувейту.

За словами представника компанії, у квітні 2026 року середньодобовий обсяг реалізації пального на один автозаправний комплекс перевищив 6 тис. літрів, що майже удвічі більше порівняно із січнем 2025 року.

У компанії також повідомили, що зростання продажів пов'язують із розширенням мережі, інтеграцією АЗК, які раніше працювали під брендом Shell, модернізацією станцій та розвитком клієнтських сервісів.

За підсумками першого кварталу 2026 року "Укрнафта" посіла перше місце в Україні за обсягами реалізації пального через мережу автозаправних комплексів. У 2026 році компанія планує збільшити цей показник ще на 20%.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" почала використовувати азот під час робіт на свердловинах замість повітря, що має скоротити витрати, знизити навантаження на обладнання та підвищити безпеку виробничих процесів.