$6 мільйонів за один рейс: чому судновласники відмовляються від Ормузької протоки

Лондонські морські страховики фіксують різке падіння кількості запитів на рейси через Ормузьку протоку на тлі відновлення збройного протистояння між США та Іраном.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Після зриву нещодавньої тимчасової мирної угоди між Вашингтоном і Тегераном судновласники виявляють дедалі більшу обережність.

За даними профільних брокерів та андеррайтерів, видимий рух суден через стратегічно важливу протоку практично зупинився.

Багато компаній скасовують заплановані маршрути або переглядають плани повернення своїх танкерів, хоча реальну картину транзиту частково спотворює те, що низка суден відключає транспондери з міркувань безпеки.

Попри загальне падіння трафіку, ризик залишається високим, що безпосередньо впливає на вартість морського страхування.

Водночас глобальний керівник морського відділу найбільшого у світі брокера Marsh Маркус Бейкер повідомив, що страхові ставки наразі підскочили до 2–6% від вартості судна, тоді як у докризовий період вони становили соті долі відсотка.

У розпал конфлікту плата сягала навіть 10%. За оцінками експертів, страхування нафтового танкера вартістю 100 мільйонів доларів тепер може коштувати до 6 мільйонів доларів за один прохід, і ця нестабільність триватиме до досягнення реального припинення вогню.

Нагадаємо, корпус вартових ісламської революції Ірану 6 липня випустив щонайменше дві ракети по комерційних суднах, що проходили через Ормузьку протоку.