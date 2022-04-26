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Війська РФ обстрілюють залізницю, щоб зупинити рух товарів в Україні, — МВС
Російські окупанти обстрілюють залізницю, щоб зупинити рух товарів в Україні. Про це повідомляє видання "РБК-Україна" із посиланням на радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка.
"Якщо спочатку вони стріляли по нафтобазах, пробуючи зруйнувати ланцюги поставок палива, і їм не вдалося це зробити, то зараз вони поміняли стратегію і стріляють по залізничній інфраструктурі, вважаючи, що це дозволить їм зупинити рух товарів. Причому, в обох напрямках — як у центр і на схід, куди йдуть продукти харчування та промтовари, і все, що потрібне для армії, так і зі сходу на захід", — сказав Денисенко.
За його словами, такі дії Російської Федерації лише уповільнюють роботу залізниці та викликають затримки, але не зупиняють експорт.
"В принципі, у нас, оскільки заблоковані порти, весь експорт — це західний кордон. Вони вважають, що зможуть зламати експорт України, а це одне з основних надходжень до бюджету країни. На щастя, поки те, що робить Росія, воно лише сповільнює роботу залізниці і просто призводить до певних затримок", — сказав радник міністра.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, з початку вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили приблизно 22 100 своїх військових.