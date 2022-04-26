С начала войны оккупанты потеряли уже более 22 тысяч военных, — Генштаб

С начала вторжения в Украину российские оккупационные войска потеряли примерно 22 100 своих военных. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

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Согласно сообщению, враг также потерял 918 танков, 2308 боевых бронированных машин, 416 артиллерийских систем, 149 единиц РСЗУ, 69 средств ПВО, 184 самолета, 154 вертолета, 1643 единицы автомобильной техники, а также 8 кораблей.

Напомним, во вторник, 26 апреля, в Луганской области продолжаются бои в Попасной и Рубежном. За сутки в регионе зафиксировано 17 обстрелов.