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З початку війни окупанти втратили вже понад 22 тисячі військових, — Генштаб
З початку вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили приблизно 22 100 своїх військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці на Facebook.
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Згідно з повідомленням, ворог також втратив 918 танків, 2308 бойових броньованих машин, 416 артилерійських систем, 149 одиниць РСЗП, 69 засобів ППО, 184 літаки, 154 вертольоти, 1643 одиниці автомобільної техніки, а також 8 кораблів.
Нагадаємо, у вівторок, 26 квітня, в Луганській області тривають бої у Попасній та Рубіжному. За добу у регіоні зафіксовано 17 обстрілів.