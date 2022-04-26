З початку війни окупанти втратили вже понад 22 тисячі військових, — Генштаб

З початку вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили приблизно 22 100 своїх військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці на Facebook.

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Згідно з повідомленням, ворог також втратив 918 танків, 2308 бойових броньованих машин, 416 артилерійських систем, 149 одиниць РСЗП, 69 засобів ППО, 184 літаки, 154 вертольоти, 1643 одиниці автомобільної техніки, а також 8 кораблів.

Нагадаємо, у вівторок, 26 квітня, в Луганській області тривають бої у Попасній та Рубіжному. За добу у регіоні зафіксовано 17 обстрілів.