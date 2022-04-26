Войска РФ обстреливают железную дорогу, чтобы остановить движение товаров в Украине, — МВД

Российские оккупанты обстреливают железную дорогу, чтобы остановить движение товаров в Украине. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко.

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"Если сначала они стреляли по нефтебазам, пробуя разрушить цепи поставок топлива, и им не удалось это сделать, то сейчас они поменяли стратегию и стреляют по железнодорожной инфраструктуре, считая, что это позволит им остановить движение товаров. Причем в обоих направлениях — как в центр и на восток, куда идут продукты питания и промтовары, и все, что нужно для армии, так и с востока на запад", — сказал Денисенко.

По его словам, такие действия Российской Федерации лишь замедляют работу железной дороги, но не останавливают экспорт.

"В принципе, у нас, поскольку заблокированы порты, весь экспорт — это западная граница. Они считают, что смогут сломать экспорт Украины, а это одно из основных поступлений в бюджет страны. К счастью, пока то, что делает Россия, оно всего-навсего замедляет работу железной дороги и просто приводит к определенным задержкам", — сказал советник министра.

Напомним, с начала вторжения в Украину российские оккупационные войска потеряли примерно 22 100 своих военных.