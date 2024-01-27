Прокуратура вернула государству земли лесного фонда, которые присвоил экс-глава СБУ Хорошковский

Прокуратура вернула из частной собственности экс-чиновника 65 га земель лесного фонда в Черкасской области.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Черкасская областная прокуратура в судебном порядке вернула 65 га лесного массива по незаконному владению бывшего высокопоставленного чиновника, который до Революции Достоинства работал главой СБУ и первым вице-премьер-министром Украины", - говорится в сообщении.

Как отметило издание Liga, в Офисе генерального прокурора не назвали личность экс-чиновника. Впрочем, обнародованные фото и прежние должности свидетельствуют, что речь идет именно о Валерии Хорошковском.

Из сообщения ОГП стало известно, что речь идет о 40 земельных участках лесохозяйственного назначения в административных границах Бобрицкого сельского совета Каневского района. Их стоимость составляет более 1,5 млрд. грн.

Прокуроры установили факт присвоения земель лесному фонду. Они выделялись ряду лиц, а в 2005 году попали в собственность топ-чиновника. Следовательно, перешли из государственной в частную собственность.

"Прокуратура отреагировала на нарушение интересов государства и предъявила в суд иск о возвращении их государству", - подчеркнули в ОГП.

Там добавили, что спор дважды рассматривался Верховным Судом. Ответчики в течение этого времени не оставляли попыток сохранить незаконно приобретенное право на земли, принадлежащие государству - они изменяли кадастровые номера и конфигурацию участков, а также обжаловали судебные решения и затягивали судебное разбирательство.

В конце 2022 по результатам рассмотрения нового дела Каневский горрайонный суд Черкасской области удовлетворил иск прокуратуры. Однако это решение ответчики снова обжаловали.

Во время пересмотра дела апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение первой инстанции – без изменений. Теперь оно вступило в законную силу.

Следовательно, следующим шагом прокуратуры станет исполнение судебного решения, заключающегося в приобретении земель в государственную собственность в лице Черкасской областной государственной администрации.

Напомним, Хорошковский был главой Службы безопасности Украины. При президентстве Виктора Януковича он возглавлял это ведомство в течение двух лет.

В январе 2012 года Янукович уволил Хорошковского с должности главы СБУ и назначил его министром финансов Украины. А уже через месяц должностное лицо уволили с должности министра финансов и назначили первым вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова. С последней должности он был уволен указом президента 24 декабря 2012 года.

После Революции Достоинства Хорошковский жил в Монако.