Прокуратура повернула державі землі лісового фонду, які привласнив екс-голова СБУ Хорошковський

Прокуратура повернула з приватної власності екс-високопосадовця 65 га земель лісового фонду на Черкащині.

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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Черкаська обласна прокуратура у судовому порядку витребувала 65 га лісового масиву з незаконного володіння колишнього високопосадовця, який до Революції Гідності працював головою СБУ та першим віце-прем’єр-міністром України", - йдеться у повідомленні.

Як зауважило видання Liga, в Офісі генерального прокурора не назвали особу екс-чиновника. Втім, оприлюднене фото та колишні посади свідчать, що мова йде саме про Валерія Хорошковського.

З повідомлення ОГП стало відомо, що йдеться про 40 земельних ділянок лісогосподарського призначення в адміністративних межах Бобрицької сільської ради Канівського району. Їх вартість становить понад 1,5 млрд грн.

Прокурори встановили факт привласнення земель лісового фонду. Вони виділялися ряду осіб, а у 2005 році потрапили у власність родини топ-чиновника. Відтак перейшли з державної у приватну власність.

"Прокуратура відреагувала на порушення інтересів держави та пред’явила до суду позов про повернення їх державі", - наголосили в ОГП.

Там додали, що спір двічі розглядав Верховний Суд. Відповідачі упродовж цього часу не полишали спроб зберегти незаконно набуте право на землі, що мають належати державі - вони змінювали кадастрові номери та конфігурацію ділянок, а також оскаржували судові рішення і затягували судовий розгляд.

Наприкінці 2022 року за результатами розгляду нової справи Канівський міськрайонний суд Черкаської області задовольнив позов прокуратури. Однак це рішення відповідачі знову оскаржили.

Під час перегляду справи апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін. Наразі воно набрало законної сили.

Отже, наступним кроком прокуратури стане виконання судового рішення, яке полягає в набутті земель у державну власність в особі Черкаської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Хорошковський був головою Служби безпеки України. За президентства Віктора Януковича він очолював це відомство протягом двох років.

У січні 2012 року Янукович звільнив Хорошковського з посади голови СБУ і призначив його міністром фінансів України. А вже через місяць посадовця звільнили з посади міністра фінансів і призначили першим віцепрем'єр-міністром в уряді Миколи Азарова. З останньої посади його було звільнено указом президента 24 грудня 2012 року.

Після Революції гідності Хорошковський жив у Монако.