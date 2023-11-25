У ровенского депутата-лесника нашли мешки с миллионами долларов, элитные авто, оружие и драгоценности (ФОТО)

Государственное бюро расследований разоблачило депутата Ровенского областного совета, который также является заместителем главы Полесского лесного офиса государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины", на незаконном обогащении на миллионы долларов.

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Как сообщают ГБР и Офис генерального прокурора, фигурант до февраля 2023 года занимал должность начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, а затем занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе.

Известно, что это Виталий Сухович. В Ровенский облсовет нынешнего созыва он баллотировался в 2020 году, будучи на упомянутой должности, от партии "Сила и честь". После избрания вошел в депутатскую комиссию по вопросам экологии и земельных отношений.

В рамках расследования ГБР провело обыски, в частности, в доме и на рабочем месте депутата и членов его семьи. В ходе следственных действий обнаружены и изъяты только наличными средства в различной валюте более чем на 4 миллиона долларов, или же 150 миллионов гривен в эквиваленте.

Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

Также правоохранители обнаружили три элитных автомобиля - Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350E и BMW X5, драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Patek Philippe. Обнаружены и золотые монеты, слитки золота, два пистолета, автомат Калашникова и 16 магазинов к нему с патронами.

Кроме того, депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно, где осуществлял строительство коттеджей. Участки были зарегистрированы на номинальных владельцев, подконтрольных должностному лицу.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по статье 368-5 Уголовного кодекса (незаконное обогащение). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также в Национальное агентство по предотвращению коррупции направлено письмо о проведении мониторинга образа жизни фигуранта и его семьи.

Отметим при этом, что генеральный директор "Лесов Украины" Юрий Болоховец как раз 24 ноября заявил о начале "жестких кадровых чисток" в госпредприятии на всех уровнях.

"В течение года безопасность ГП "Леса Украины" фиксировала факты нарушений, собирала информацию, проводила служебные расследования, передавала материалы правоохранителям. Это была огромная работа, которая требует времени. Но есть реальный результат. Пока без деталей. Скоро обо всем узнаете", - анонсировал он.

Напомним, что ГСХП "Леса Украины" было создано в результате недавней реформы: в его состав вошли 158 лесохозяйственных предприятий Украины, а вместо 24 бывших областных управлений Госагентства лесных ресурсов было создано девять региональных офисов лесного и охотничьего хозяйства.