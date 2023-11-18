Строили коттеджи: в Днепропетровской области криминальные "авторитеты" и экс-чиновники захватили земли на 1 млрд грн

В Днепропетровской области правоохранители задержали шестерых участников преступной организации, незаконно захвативших земли острова в Самарском заливе для застройки элитного коттеджного городка, нанеся ущерб более чем на миллиард грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, бывший глава Новомосковской районной государственной администрации и два "криминальных авторитета" создали преступную организацию, в которую привлекли предпринимателей.

Они разработали схему незаконного завладения 35 земельными участками водного фонда в Самарском заливе.

"Должностное лицо организовало вынесение незаконных распоряжений по выделению указанных земель в частную собственность. Другие участники обеспечили оформление имущественных земельных прав на членов семьи и подконтрольных людей", - отмечают в прокуратуре.

В дальнейшем подозреваемые планировали изменить целевое назначение земель и построить элитный коттеджный городок.

Согласно официальным данным Фонда госимущества, стоимость 70 га захваченных земель составляет более 1 млрд грн.

Участники преступной организации задержаны и им сообщены о подозрении.

"Им инкриминировано завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, легализацию имущества, создание, руководство и участие в преступной организации (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины)", - подчеркнули в прокуратуре.

Там добавили, что в ходе спецоперации проведено 30 санкционированных обысков по местам жительства задержанных.

"Изъята документация, подтверждающая незаконную деятельность, оружие, денежные средства в сумме более 200 тыс. долларов США, 80 тыс. евро, мобильные телефоны, элитные автомобили, черновые записи", - информируют правоохранители.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер – содержания под стражей.

Ранее Служба безопасности в результате спецоперации в Кировоградской и Одесской областях нейтрализовала криминальную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей южных областей Украины.