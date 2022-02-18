Скандал вокруг отбора на Евровидение: вступившего в конфликт с Kalush Orchestra члена правления НОТУ уволили

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины решил уволить Ярослава Лодыгина с должности члена правления, ответственного за платформу телевидения Общественного вещания, по соглашению сторон.

Как говорится в сообщении НОТУ, занимавший эту должность с осени 2019 года Лодыгин подал соответствующее заявление председателю набсовета.

Напомним, что Лодыгин представлял НОТУ в жюри национального отбора украинского участника международного песенного конкурса Евровидение-2022 12 февраля. Однако после проведения телеконцерта и победы на отборе, несмотря на спорный статус участницы, певицы Алины Паш, с Лодыгиным в публичную перепалку вступил фронтмен занявшей второе место группы Kalush Orchestra Олег Псюк, обвинивший НОТУ в фальсификации результатов зрительского голосования.

При этом в нем, как было заявлено еще при подведении итогов, победили именно Kalush Orchestra, а дальнейшие претензии музыкантов касались возможной подтасовки их в пользу Паш и в ущерб другим участникам конкурса, чтобы обеспечить ей суммарную победу по голосам жюри и зрителей. Отметим, что верификацией данных занималась аудиторская компания PwC, однако данные о количестве SMS-голосов остаются не обнародованными до сих пор.

При этом известно, что сам Лодыгин дал Kalush Orchestra лишь 3 балла, в то время как двое других членов жюри - Тина Кароль и Джамала - поставили группе 7 и 6 баллов.

"Я думаю, я бы дал больше баллов, если бы это был бы просто Kalush. В этом формате мне показалось, что фокус может рассеяться. Мое субъективное переживание - когда я думаю, как мы представляем себя [в мире]. Мне кажется, мы уже несколько раз представляли себя - как Украина, как украинцы, - как такие люди из лесов, с гор в данном случае. Мне кажется, что настало время какой-то другой репрезентации, что мы не должны повторять этот образ и делать его стереотипным, чтобы люди нас в Европе, в мире не воспринимали только как людей природы, скажем так", - прокомментировал он.

Псюк же после новости об увольнении Лодыгина опубликовал в Instagram группы видео, в котором поделился реакцией на нее.

"Йоу, я к вам с хорошими новостями. Кто не слышал - Лодыгина уволили сегодня с "Суспільного". Наконец-то справедливость победила. Класс! Жаль, конечно, что он не сам ушел, как и обещал, но ничего, все будет хорошо. Так что, что? Движемся дальше, следите", - заявил рэпер.

Отметим также, что у Алины Паш и группы Kalush существует конфликт из-за обвинений в адрес последней в плагиате. В частности, незадолго до финала нацотбора артистка обвинила конкурентов в заимствовании для своего нового трека партии контрабаса из ее песни Bosorkanya. Ранее же звучали, в частности, обвинения в воровстве идеи для обложки сингла Kalush "Гори" у Oinagori Алины Паш.

Тем не менее победой на отборе артистка довольствовалась недолго. После поднявшегося скандала выяснилось, что она подала организаторам фальшивую справку о законности своего визита в Крым в 2015 году. О таком визите, причем с попаданием на полуостров через Москву и выступлении в Крыму на частном мероприятии, Паш заявляла еще в 2019 году, и несмотря на это была допущена к конкурсу вопреки нарушению двух пунктов правил.

После обнаружения подделки организаторы постфактум исключили ее из участников конкурса и, соответственно, отменили ее победу. Сама же Паш перед этим заявила, что добровольно решила из-за поднявшегося скандала отказаться от участия в Евровидении.

Напомним при этом, что в 2019 году Украина вообще не участвовала в Евровидении из-за скандала, возникшего после победы на национальном отборе певицы Maruv из-за факта ее выступлений в России. Однако тогда правил, запрещавших участвовать в отборе гастролировавшим в РФ или ездить в Крым через Россию, не было.

Тем не менее НОТУ предложила Maruv контракт на участие в Евровидении-2019 в таком виде, что та от него отказалась. Вслед за ней отказались от участия и претенденты, занявшие на отборе второе, третье и четвертое места, после чего телекомпания решила в принципе отменить участие Украины в международном конкурсе.