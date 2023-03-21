У Повітряних силах розповіли, скільки може тривати навчання українських пілотів на західних винищувачах

Термін перенавчання українських пілотів на західні винищувачі може становити менше пів року. Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов, передає Military Media Center.

Генерал підтвердив інформацію, що нещодавно двоє українських льотчиків проходили тестування в США, щоб союзники могли розуміти, наскільки швидко українці зможуть опанувати сучасні бойові літаки, зокрема й F-16.

За його словами, Україні потрібні сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати ширший спектр завдань, ніж стара радянська техніка. Поки не йдеться про конкретний тип повітряних суден, однак є орієнтація на технічні характеристики.

"Розглядаємо літаки, які можуть використовувати такі ж боєприпаси та мають такі ж характеристики, як, скажімо, у F-16", – висловився Голубцов.

Також він додав, що Повітряні сили мають можливості для зберігання та захисту літаків, а українські військові отримують усе більше західних систем протиповітряної оборони, зокрема, для захисту аеродромної інфраструктури.

Генерал зауважив, що наразі українські льотчики майстерно застосовують морально та фізично застарілі радянські літаки, "витискають із тієї техніки можливий максимум".

Нагадаємо, що в Україні вважають необхідним отримання західних винищувачів для протидії російській агресії. Однак постачання авіації ЗСУ — це дискусійне питання в США та інших країнах. Зокрема, через побоювання, що це може призвести до ескалації війни РФ проти України.

У лютому Politico писало, що американські конгресмени звернулися до президента США Джо Байдена з закликом відправити F-16 в Україну.

Однак у Білому домі виступили на захист позиції президента США не надавати ці літаки. Байден пізніше заявив, що Україні "зараз не потрібні F-16".

Передачу винищувачів українським військовим поки що анонсували лише Польща та Словаччина. Але вони нададуть радянські МіГ-29.