В Воздушных силах рассказали, сколько может продолится обучение украинских пилотов на западных истребителях

Срок переобучения украинских пилотов на западные истребители может составить менее полугода. Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов, сообщает Military Media Center.

Генерал подтвердил информацию, что недавно два украинских летчика проходили тестирование в США, чтобы союзники могли понимать, насколько быстро украинцы смогут овладеть современными боевыми самолетами, в том числе и F-16.

По его словам, Украине нужны современные многоцелевые самолеты, способные выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника. Пока речь не идет о конкретном типе воздушных суден, однако есть ориентация на технические характеристики.

"Рассматриваем самолеты, которые могут использовать такие же боеприпасы и имеют такие же характеристики, как, скажем, у F-16", – сказал Голубцов.

Также он добавил, что у Воздушных сил есть возможности для хранения и защиты самолетов, а украинские военные получают все больше западных систем противовоздушной обороны, в частности, для защиты аэродромной инфраструктуры.

Генерал отметил, что сейчас украинские летчики искусно применяют морально и физически устаревшие советские самолеты, "выжимают из этой техники возможный максимум".

Напомним, что в Украине считают необходимым получение западных истребителей для противодействия российской агрессии. Однако поставки авиации ВСУ – это дискуссионный вопрос в США и других странах. В частности, из-за опасений, что это может привести к эскалации войны РФ против Украины.

В феврале Politico писало, что американские конгрессмены обратились к президенту США Джо Байдену с призывом отправить F-16 Украине.

Однако в Белом доме выступили в защиту позиции президента США не предоставлять эти самолеты. Байден позже заявил, что Украине "сейчас не нужны F-16".

Передачу истребителей украинским военным пока анонсировали только Польша и Словакия. Но они предоставят советские МиГ-29.