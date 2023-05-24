Норвегія погодилася навчати українських пілотів

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам повідомив, що Норвегія підтримує підготовку та навчання українського персоналу на винищувачах F-16. Уряд країни позитивно ставиться до такої ініціативи.

Разом із союзниками та партнерами Норвегія зараз оцінює, як найкраще допомогти з навчанням. Тут планують розглянути різні способи, пише видання NRK.

Деякі норвезькі чиновники вважають, що буде правильно також надати Україні винищувачі.

Представник парламенту Ола Елвестуен вважає, що Норвегія повинна була зробити це раніше, щоб бути рушійною силою разом з Нідерландами, Великою Британією, а тепер також із США.

Елвестуен припускає, що норвезькі літаки в майбутньому таки будуть передані Україні.

Українські пілоти вже проходять підготовку з використання бойових літаків типу F-16 у ряді інших країн, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

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