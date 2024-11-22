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Печерський суд ухвалив арешт Геннадія Боголюбова
Печерський районний суд міста Києва ухвалив арештувати колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, який у червні 2024 року виїхав з України за підробленими документами.
Про це йдеться в ухвалі суду, інформує "Українська правда".
Згідно з текстом ухвали, Боголюбову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
"Після затримання Боголюбова Геннадія Борисовича, 20.01.1962 року народження, не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження забезпечити її доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш мʼякий запобіжний захід", - йдеться в ухвалі суду.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Нагадаємо, раніше ДБР оголосило Боголюбова у розшук за обвинуваченням у незаконному виїзді з України за паспортом іншої особи. Він залишив Україну в ніч на 24 червня поїздом "Київ – Хельм". Причиною втечі називали те, що Бюро економічної безпеки України готувало йому підозру в справі ПриватБанку.
Хто такий Боголюбов
Геннадій Боголюбов – український підприємець, мільярдер, співзасновник і співвласник групи "Приват", президент Єврейської громади м. Дніпро. Бізнесмену 62 роки, тобто він не є військовозобов'язаним та може законно перетинати кордон.
У 1990 році Боголюбов зайнявся бізнесом - разом з другом Ігорем Коломойським накопичення приватного капіталу розпочинали з торгівлі комп'ютерною технікою.
У 1992 році Боголюбов став одним із засновників ПриватБанку. Згодом із кількома компаньйонами створив велику бізнес-групу, яка отримала неофіційну назву Приват (від назви банку).
У 2021 році за версією Forbes статки Боголюбова склали $1,7 млрд.
Після націоналізації ПриватБанку Боголюбов разом з Коломойським став об'єктом численних юридичних розслідувань, пов'язаних з виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями.