Печерський суд ухвалив арешт Геннадія Боголюбова

Печерський районний суд міста Києва ухвалив арештувати колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, який у червні 2024 року виїхав з України за підробленими документами.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це йдеться в ухвалі суду, інформує "Українська правда".

Згідно з текстом ухвали, Боголюбову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Після затримання Боголюбова Геннадія Борисовича, 20.01.1962 року народження, не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження забезпечити її доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш мʼякий запобіжний захід", - йдеться в ухвалі суду.

Ухвала Печерського суду. Фото: "Українська правда"

Нагадаємо, раніше ДБР оголосило Боголюбова у розшук за обвинуваченням у незаконному виїзді з України за паспортом іншої особи. Він залишив Україну в ніч на 24 червня поїздом "Київ – Хельм". Причиною втечі називали те, що Бюро економічної безпеки України готувало йому підозру в справі ПриватБанку.

Хто такий Боголюбов

Геннадій Боголюбов – український підприємець, мільярдер, співзасновник і співвласник групи "Приват", президент Єврейської громади м. Дніпро. Бізнесмену 62 роки, тобто він не є військовозобов'язаним та може законно перетинати кордон.

У 1990 році Боголюбов зайнявся бізнесом - разом з другом Ігорем Коломойським накопичення приватного капіталу розпочинали з торгівлі комп'ютерною технікою.

У 1992 році Боголюбов став одним із засновників ПриватБанку. Згодом із кількома компаньйонами створив велику бізнес-групу, яка отримала неофіційну назву Приват (від назви банку).

У 2021 році за версією Forbes статки Боголюбова склали $1,7 млрд.

Після націоналізації ПриватБанку Боголюбов разом з Коломойським став об'єктом численних юридичних розслідувань, пов'язаних з виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями.