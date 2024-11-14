Відмивання коштів, зокрема через Єврейську общину Боголюбова, відбувалося без відома Коломойського – суд

У справі за фактом відмивання майже 6 млрд грн коштів ПриватБанку Ігор Коломойський заявив, що виведення грошей з банку відбувалося без його відома. Про це йдеться в ухвалі Київського апеляційного суду, пише "Главком".

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"Зібраними в ході даного кримінального провадження доказами підтверджується лише те, що від імені підозрюваного як клієнта АТ КБ "Приватбанк" у відповідні дати протягом 2013-2014 років через касу Головного офісу АТ КБ "Приватбанк" було внесено готівкові кошти на його банківський рахунок. Підозрюваний не знав та не міг знати про подальший рух внесених ним готівкових коштів", – йдеться у тексті ухвали з посиланням на позицію Коломойського та його захисників.

За даними слідства СБУ, ці понад 5,8 млрд грн, що зрештою були виведені за кордон, відмивалися через рахунки, зокрема, "Об`єднаної єврейської общини України", ФК "Дніпро", ПАТ "НПК-Галичина" та ще однієї компанії ТОВ "Протон-21", що належить й досі контролюється Геннадієм Боголюбовим.

Крім того, як зазначає видання, Геннадій Боголюбов є представником керівництва Єврейської общини України та особисто у статусі президента наразі очолює Єврейську общину Дніпра.

Також додається, що у справі ПриватБанку підозри отримали Коломойський та низка представників колишнього менеджменту банку. І лише Боголюбов й досі залишався на волі. Водночас саме з намірами слідства вручити повідомлення про підозру Боголюбову, пов'язують його незаконну втечу з України. За цим фактом Державне бюро розслідувань відкрило провадження та вже оголосило колишнього партнера Коломойського у розшук.