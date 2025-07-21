"Речь идет о госизмене в НАБУ – решения суда здесь не нужно", – юристы назвали действия ОГП и СБУ законными

Задержания и обыски в НАБУ без решения суда оправданы по делам, где расследуется государственная измена. Особенно если это касается дел о связях работников Бюро с россией. Юристы и эксперты отреагировали на сегодняшние аресты и обыски, назвав действия правоохранителей законными.

Так, народный депутат, председатель парламентской ВСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах Сергей Власенко пояснил, что проведение следственных действий без решения суда не противоречит закону, а когда речь идет о расследовании государственной измены - оправдано.

"Мы в последнее время тоже были свидетелями нескольких уголовных производств, где происходили утечки из судебной системы об определенных следственных действиях, проводимых с фигурантами, конечно. Поэтому это может быть обоснованием, тем более, когда речь идет о связях с российской федерацией, связях с Януковичем и так далее, и так далее. Конечно, это оправданная история", - считает Власенко.

Нардеп напомнил, что статья 208 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставляет возможности задержания подозреваемого и проведения следственных действий без судебных постановлений, которые предоставляют на это разрешение. Также он отметил, что НАБУ и САП сами довольно часто прибегают к применению этой нормы.

Бывший заместитель генпрокурора Алексей Баганец подчеркнул, что НАБУ из всех органов досудебного расследования больше всего допускает утечки информации.

"Им не присуще, чтобы они действительно обеспечивали соблюдение тайны досудебного расследования. Аргумент у них очень слаб, что они имеют право обжаловать эти действия следователей СБУ, согласованных прокурором", – заявил он.

Председателя ВСК и экс-замгенпрокурора поддержал адвокат Олег Шрам, который назвал вполне логичными проведение следственных действий по этому делу без определений суда.

"С учетом того, что НАБУ имеет полный доступ к Единому государственному реестру судебных решений, то вполне логично", – сообщил он.

Политический эксперт Олег Постернак уверен, что НАБУ не является неприкосновенным и должен отвечать за содеянное.

"НАБУ и его многочисленная когорта работников не неприкосновенны и привилегированы. За нарушение закона и работу против государственной безопасности должно быть мгновенное наказание. Это огромный удар по репутации этого учреждения. Очевидно, оно нуждается в полной перезагрузке и аудите. Общество не готово финансировать контору с государственными предателями и "блатными" коррупционерами", - констатировал он.

Как сообщалось сегодня, сотрудниками СБУ, ГБР и ОГП проводятся более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенную его отцом. Также во время расследования правоохранители установили, что чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами рф и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.