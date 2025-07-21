"Йдеться про держзраду в НАБУ – ухвали суду тут не потрібно", – правники назвали дії ОГП та СБУ законними

Затримання та обшуки в НАБУ без ухвали суду виправдані у справах, де розслідується державна зрада. Особливо, якщо це стосується справ про зв’язки працівників Бюро з росією. Юристи та експерти відреагували на сьогоднішні арешти та обшуки, назвавши дії правоохоронців законними.

Так, народний депутат, голова парламентської ТСК з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко пояснив, що проведення слідчих дій без ухвал суду не суперечить закону, а коли йдеться про розслідування державної зради – є виправданим.

"Ми останнім часом теж були свідками декількох кримінальних проваджень, де відбувалися витоки з судової системи про певні слідчі дії, які проводяться з фігурантами, звичайно. Тому це може бути обґрунтуванням, тим більше, коли мова йде про зв'язки з російською федерацією, зв'язки з Януковичем і так далі, і так далі. Звичайно, що це виправдана історія", – вважає Власенко.

Нардеп нагадав, що стаття 208 Кримінального процесуального кодексу України надає можливості на затримання підозрюваного та проведення слідчих дій без судових ухвал, які надають на це дозвіл. Також він зазначив, що НАБУ і САП самі доволі часто вдаються до застосування цієї норми.

Колишній заступник генпрокурора Олексій Баганець наголосив, що НАБУ з усіх органів досудового розслідування найбільше допускає витоки інформації.

"Їм не присуще, щоб вони дійсно забезпечували дотримання таємниці досудового розслідування. Аргумент у них дуже слабкий, що вони мають право оскаржити ці дії слідчих СБУ, погоджених прокурором", – заявив він.

Голову ТСК та ексзаступника генпрокурора підтримав адвокат Олег Шрам, який назвав цілком логічними проведення слідчих дій у цій справі без ухвал суду.

"З урахуванням того, що НАБУ має повний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, то цілком логічно", – повідомив він.

Політичний експерт Олег Постернак впевнений, що НАБУ не є недоторканним та має відповідати за скоєне.

"НАБУ та його численна когорта працівників не є недоторканними і привілейованими. За порушення закону та роботу проти державної безпеки має бути миттєве покарання. Це величезний удар по репутації цієї установи. Очевидно, вона потребує повного перезавантаження та аудиту. Суспільство не готове фінансувати контору із державними зрадниками та "блатними" корупціонерами", – констатував він.

Як повідомлялося сьогодні, працівниками СБУ, ДБР та ОГП проводять понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком. Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ. Йому оголосили підозру у державній зраді.