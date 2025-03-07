Минфин привлек 26,4 млрд грн от размещения ОВГЗ в феврале 2025 года

В феврале 2025 года Министерство финансов Украины привлекло 26,4 миллиарда гривен от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Основная часть полученных средств направлена на обеспечение безопасности и обороны страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Там отметили, что вместе с международной финансовой помощью государственные облигации остаются важным инструментом поддержки финансовой стабильности в условиях полномасштабной войны.

По состоянию на 1 марта общая сумма облигаций внутреннего государственного займа в обращении превышает 1,84 триллиона гривен. Наибольший объем ценных бумаг принадлежит коммерческим банкам, доля которых составляет 46,6%. Вторым по объему владельцем государственных облигаций является Национальный банк Украины, доля которого равна 36,8%.

Также облигации принадлежат юридическим лицам – 10,1%, физическим лицам – 4,4%, нерезидентам – 1,1%, страховым компаниям – 1%, а территориальным общинам – 0,02%.

Спрос на государственные облигации растет, и за год инвестиции юридических и физических лиц в этот финансовый инструмент увеличились на 33%, достигнув 267 миллиардов гривен. По сравнению с прошлым годом доля физических и юридических лиц в общем объеме облигаций выросла. На начало марта 2025 года она составляла 10,1% и 4,4% соответственно, тогда как в марте 2024 года эти показатели равнялись 8,9% и 3,6%.

Средняя доходность государственных облигаций, номинированных в гривне, в феврале составила 16,01%, а бумаг в долларах – 4,54%. В целом во время военного положения Министерство финансов смогло привлечь почти 1,5 триллиона гривен в эквиваленте от размещения ОВГЗ.

Как купить облигации

Купить военные облигации могут все желающие. Для этого можно использовать приложение "Действие", банк или лицензированный брокер. Номинальная стоимость одной облигации составляет тысячу гривен, тысячу долларов или тысячу евро. В приложении "Действие" облигации размещены в разделе услуг.

Чтобы приобрести их, нужно выбрать тип ценной бумаги, названной в честь одного из украинских городов, выбрать банк или брокера, указать контактные данные и подтвердить оплату. В случае успешного приобретения выплаты будут осуществляться на карту поддержки.

Напомним, в середине февраля состоялся первый аукцион по обмену государственных облигаций, известный как switch-аукцион. Его Минфин провел совместно с Национальным банком. Этот механизм позволяет владельцам ранее выпущенных облигаций, срок погашения которых приближается или менее ликвидны, обменивать их на новые.

Это позволило уменьшить нагрузку на государственный долг, поскольку упрощается процесс его погашения, а также улучшается управление ликвидностью. Аукцион был проведен на новой платформе Bloomberg, которая позволяет проводить такие операции более эффективно.