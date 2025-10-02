Запланована подія 2

Минфин привлек 52,5 млрд грн в сентябре 2025 года через ОВГЗ

гривны
В обращении находятся государственные облигации более чем на 1,88 трлн грн. / Depositphotos

В сентябре 2025 года Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 52,5 млрд грн в эквиваленте путем размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Из этой суммы:

  • 34 млрд грн - гривневые бумаги со средневзвешенной доходностью 16,78% годовых;
  • 357 млн дол. США - валютные облигации с доходностью 4,09% годовых;
  • 81 млн евро – под 3,19% годовых.

По состоянию на 1 октября в обращении находятся государственные облигации более чем на 1,88 трлн грн.

Структура владельцев ОВГЗ:

  • Коммерческие банки - 47,5%;
  • Национальный банк Украины - 35,7%;
  • Юридические лица - 9,2%;
  • Физические лица – 5,5%;
  • Нерезиденты – 1%;
  • Страховые компании – 1%;
  • Территориальные общины – 0,02%.

За год объем инвестиций физических и юридических лиц вырос на 23%. По состоянию на 1 октября 2025 года граждане Украины владели ОВГЗ более чем на 102,5 млрд грн, а юридические лица — более чем на 172,4 млрд грн.

С начала 2025 года Минфин разместил ОВГЗ на общую сумму около 408,5 млрд грн, что стало вторым по объему источником финансирования бюджета. Всего с начала полномасштабного вторжения в обращение поступило более 1,88 трлн. грн.

Как приобрести военные облигации:

Каждый может приобрести ОВГЗ через приложение "Дія", банки либо брокеров. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 грн., 1000 дол. США или 1000 евро.

Пошаговая инструкция в "Дії":

  • В разделе " Услуги " выбрать "Военные облигации" .
  • Выбрать тип облигаций (по названиям городов или территорий).
  • Выбрать банк или брокера.
  • Заполнить контактные данные, добавить карту "єПідтримка" при необходимости.
  • Отправить запрос, подписать документы и оплатить облигации.

Добавим, что на сентябрь правительство привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах почти 356 миллиардов гривен. Всего за время военного положения удалось привлечь около 1,814 триллиона гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко