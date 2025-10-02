- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Минфин привлек 52,5 млрд грн в сентябре 2025 года через ОВГЗ
В сентябре 2025 года Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 52,5 млрд грн в эквиваленте путем размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
Из этой суммы:
- 34 млрд грн - гривневые бумаги со средневзвешенной доходностью 16,78% годовых;
- 357 млн дол. США - валютные облигации с доходностью 4,09% годовых;
- 81 млн евро – под 3,19% годовых.
По состоянию на 1 октября в обращении находятся государственные облигации более чем на 1,88 трлн грн.
Структура владельцев ОВГЗ:
- Коммерческие банки - 47,5%;
- Национальный банк Украины - 35,7%;
- Юридические лица - 9,2%;
- Физические лица – 5,5%;
- Нерезиденты – 1%;
- Страховые компании – 1%;
- Территориальные общины – 0,02%.
За год объем инвестиций физических и юридических лиц вырос на 23%. По состоянию на 1 октября 2025 года граждане Украины владели ОВГЗ более чем на 102,5 млрд грн, а юридические лица — более чем на 172,4 млрд грн.
С начала 2025 года Минфин разместил ОВГЗ на общую сумму около 408,5 млрд грн, что стало вторым по объему источником финансирования бюджета. Всего с начала полномасштабного вторжения в обращение поступило более 1,88 трлн. грн.
Как приобрести военные облигации:
Каждый может приобрести ОВГЗ через приложение "Дія", банки либо брокеров. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 грн., 1000 дол. США или 1000 евро.
Пошаговая инструкция в "Дії":
- В разделе " Услуги " выбрать "Военные облигации" .
- Выбрать тип облигаций (по названиям городов или территорий).
- Выбрать банк или брокера.
- Заполнить контактные данные, добавить карту "єПідтримка" при необходимости.
- Отправить запрос, подписать документы и оплатить облигации.
Добавим, что на сентябрь правительство привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах почти 356 миллиардов гривен. Всего за время военного положения удалось привлечь около 1,814 триллиона гривен.