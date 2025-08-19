С 20 августа банки смогут использовать еще одни ОВГЗ для покрытия обязательных резервов

Национальный банк Украины с 20 августа 2025 года расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые банки могут использовать для покрытия обязательных резервов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что в перечень ОВГЗ будут добавлены облигации с идентификационным номером (ISIN) UA4000236632, первое размещение которого Министерство финансов Украины осуществило 5 августа 2025 года.

"Это решение призвано поддержать активность банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе", – сообщил регулятор.

В НБУ напомнили, что банки могут засчитывать определенный перечень ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов.

Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 20 августа 2025 года он будет содержать 18 выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000232675, UA4000232617, UA4000232615, UA4000232695, UA4000232896, UA4000232613, UA4000232613, UA4000234140, UA4030 UA4000235642, UA4000236418 и новый UA4000236632.

Справка

Обязательные резервы — это один из традиционных инструментов, которыми центральные банки регулируют банковскую систему. Его суть состоит в том, что банк должен удерживать на своем корреспондентском счете в центральном банке определенную сумму средств. Этот объем рассчитывается как определенный процент обязательств банка — с учетом норматива резервирования и части резервов, которые могут быть покрыты за счет бенчмарк-ОВГЗ.

Резерв должен быть сформирован в среднем за весь период резервирования. Такой подход позволяет сглаживать краткосрочные колебания ликвидности и обеспечивает эффективное выполнение основной функции инструмента — сдерживание избыточной ликвидности в банковском секторе.

Напомним, по состоянию на начало августа правительство привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа на аукционах более 312 млрд грн.