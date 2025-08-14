- Категория
Инвестиции граждан Украины в ОВГЗ превысили 100 млрд грн: каковы преимущества облигаций
На сегодня, 14 августа, портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности граждан достиг 100,2 млрд грн, установив новый рекорд по объему инвестиций. За год объем инвестиций физических лиц вырос более чем на 34,7 млрд грн, или почти на 53%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов.
Такая динамика свидетельствует о росте доверия населения к государственным облигациям. До начала полномасштабного вторжения россии в Украину объем ОВГЗ физических лиц был в четыре раза меньше – 25,1 млрд грн.
По валюте в собственности граждан облигации распределены следующим образом:
- ОВГЗ, номинированные в гривне – 55,15 млрд грн (55,03%);
- ОВГЗ, номинированные в долларах США – 40,31 млрд грн. в эквиваленте (40,23%);
- ОВГЗ, номинированные в евро – 4,74 млрд грн в эквиваленте (4,73%).
Динамика роста портфеля ОВГЗ физических лиц с начала 2022 года:
- январь 2022 года – 25,1 млрд грн;
- январь 2023 года – 30,2 млрд грн;
- январь 2024 года – 52,2 млрд грн;
- январь 2025 года – 78,5 млрд грн;
- 14 августа 2025 - 100,2 млрд грн.
В июле в бюджет было привлечено 72,2 млрд грн из-за выпуска ОВГЗ, а с начала полномасштабного вторжения — более 1,7 трлн.
Государственные облигации являются одним из основных источников финансирования государственного бюджета вместе с грантами и льготными кредитами от международных партнеров. Также ОВГЗ является наиболее надежным инвестиционным инструментом страны, ведь государство гарантирует 100% возврат вкладов по ним вместе с процентами.
Следует отметить, что доходы от ОВГЗ не облагаются НДФЛ и военным сбором.
Напомним, по состоянию на начало августа правительство привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа на аукционах более 312 млрд грн.