Инвестиции граждан Украины в ОВГЗ превысили 100 млрд грн: каковы преимущества облигаций

На сегодня, 14 августа, портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности граждан достиг 100,2 млрд грн, установив новый рекорд по объему инвестиций. За год объем инвестиций физических лиц вырос более чем на 34,7 млрд грн, или почти на 53%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов.

Такая динамика свидетельствует о росте доверия населения к государственным облигациям. До начала полномасштабного вторжения россии в Украину объем ОВГЗ физических лиц был в четыре раза меньше – 25,1 млрд грн.

По валюте в собственности граждан облигации распределены следующим образом:

ОВГЗ, номинированные в гривне – 55,15 млрд грн (55,03%);

ОВГЗ, номинированные в долларах США – 40,31 млрд грн. в эквиваленте (40,23%);

ОВГЗ, номинированные в евро – 4,74 млрд грн в эквиваленте (4,73%).

Динамика роста портфеля ОВГЗ физических лиц с начала 2022 года:

январь 2022 года – 25,1 млрд грн;

январь 2023 года – 30,2 млрд грн;

январь 2024 года – 52,2 млрд грн;

январь 2025 года – 78,5 млрд грн;

14 августа 2025 - 100,2 млрд грн.

В июле в бюджет было привлечено 72,2 млрд грн из-за выпуска ОВГЗ, а с начала полномасштабного вторжения — более 1,7 трлн.

Государственные облигации являются одним из основных источников финансирования государственного бюджета вместе с грантами и льготными кредитами от международных партнеров. Также ОВГЗ является наиболее надежным инвестиционным инструментом страны, ведь государство гарантирует 100% возврат вкладов по ним вместе с процентами.

Следует отметить, что доходы от ОВГЗ не облагаются НДФЛ и военным сбором.

Напомним, по состоянию на начало августа правительство привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа на аукционах более 312 млрд грн.