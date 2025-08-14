Інвестиції громадян України в ОВДП перевищили 100 млрд грн: які переваги облігацій

Станом на сьогодні, 14 серпня, портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності громадян сягнув 100,2 млрд грн, встановивши новий рекорд за обсягом інвестицій. За рік обсяг інвестицій фізичних осіб зріс на понад 34,7 млрд грн, або майже на 53%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Така динаміка свідчить про зростання довіри населення до державних облігацій. До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну обсяг ОВДП фізичних осіб був вчетверо меншим – 25,1 млрд грн.

Наразі за валютою у власності громадян облігації розподілені наступним чином:

ОВДП, номіновані в гривні – 55,15 млрд грн (55,03%);

ОВДП, номіновані в доларах США – 40,31 млрд грн в еквіваленті (40,23%);

ОВДП, номіновані в євро – 4,74 млрд грн в еквіваленті (4,73%).

Динаміка зростання портфеля ОВДП фізичних осіб з початку 2022 року:

січень 2022 року – 25,1 млрд грн;

січень 2023 року – 30,2 млрд грн;

січень 2024 року – 52,2 млрд грн;

січень 2025 року – 78,5 млрд грн;

14 серпня 2025 року – 100,2 млрд грн.

У липні до бюджету було залучено 72,2 млрд грн через випуск ОВДП, а з початку повномасштабного вторгнення — понад 1,7 трлн грн.

Державні облігації є одним із основних джерел фінансування державного бюджету, разом із грантами та пільговими кредитами від міжнародних партнерів. Також ОВДП є найбільш надійним інвестиційним інструментом країни, адже держава гарантує 100% повернення вкладів за ними разом із відсотками.

Варто зазначити, що доходи від ОВДП не оподатковуються ПДФО та військовим збором.

Нагадаємо, станом на початок серпня уряд залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах понад 312 млрд грн.