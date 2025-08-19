З 20 серпня банки зможуть використовувати ще одні ОВДП для покриття обов'язкових резервів

Національний банк України із 20 серпня 2025 року розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття обов'язкових резервів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що до переліку ОВДП буде додано облігації з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000236632, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 5 серпня 2025 року.

"Це рішення покликане підтримати активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі", - повідомив регулятор.

В НБУ нагадали, що банки мають змогу зараховувати визначений перелік ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів.

Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 20 серпня 2025 року він міститиме 18 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418 та новий UA4000236632.

Довідково

Обов’язкові резерви — це один із традиційних інструментів, якими центральні банки регулюють банківську систему. Його суть полягає в тому, що банк повинен утримувати на своєму кореспондентському рахунку в центральному банку визначену суму коштів. Цей обсяг розраховується як певний відсоток від зобов’язань банку — з урахуванням нормативу резервування та частини резервів, які можуть бути покриті за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Резерв має бути сформований у середньому за весь період резервування. Такий підхід дозволяє згладжувати короткострокові коливання ліквідності та одночасно забезпечує ефективне виконання основної функції інструменту — стримування надлишкової ліквідності в банківському секторі.

Нагадаємо, станом на початок серпня уряд залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах понад 312 млрд грн.