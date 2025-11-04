Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,15

EUR

48,43

+0,02

Наличный курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,71

48,55

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Первые в ноябре аукционы ОВГЗ пополнили госбюджет более чем на 4,6 млрд грн: какие облигации заинтересовали инвесторов

гривны
ОВГЗ пополнили госбюджет более чем на 4,6 млрд грн. / Shutterstock

Первые в ноябре аукционы облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекли в госбюджет 4,63 миллиарда гривен. Лидером спроса со стороны инвесторов стали ценные бумаги со сроком обращения 2,5 года и доходностью 17,5%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Спрос инвесторов на этом аукционе был сосредоточен на долгосрочных бумагах.

Наибольший спрос инвесторов пришелся на бумаги сроком обращения 2,5 года с доходностью 17,5%, по которым привлечено 2,38 млрд гривен.

Более короткие выпуски – на 1,7 года с доходностью 17,1% – обеспечили 511 млн грн. Бумаги сроком 1,1 года (доходность 16,35%) принесли 1,52 млрд грн. Также на аукционе размещены облигации сроком 3,1 года с доходностью 17,8% на сумму 216 млн гривен.

Фото 2 — Первые в ноябре аукционы ОВГЗ пополнили госбюджет более чем на 4,6 млрд грн: какие облигации заинтересовали инвесторов

С начала 2025 года Министерство финансов уже привлекло значительные 477,7 млрд грн через ОВГЗ, а всего с начала полномасштабной войны эта сумма превысила 1,89 млрд гривен.

Об ОВГЗ

ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) — государственные долговые ценные бумаги, которые выпускаются Министерством финансов Украины для привлечения средств в государственный бюджет. Покупая ОВГЗ, вы занимаете государству, а оно обязуется вернуть ваши средства с определенным доходом в определенный срок. Эти бумаги считаются одними из самых надежных в Украине, поскольку государство гарантирует их погашение.

Аукционы ОВГЗ проходят каждый вторник. Инвесторы могут приобрести облигации в разных валютах, поскольку номинал одной облигации составляет 1000 грн, $1000 или €1000. Все средства, полученные от размещения государственных облигаций, критически важны и направляются на поддержку ВСУ и укрепление финансовой устойчивости государства.

Напомним, в конце октября Минфин через аукционы ОВГЗ привлек в госбюджет 6,9 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук