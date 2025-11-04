Первые в ноябре аукционы ОВГЗ пополнили госбюджет более чем на 4,6 млрд грн: какие облигации заинтересовали инвесторов

Первые в ноябре аукционы облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекли в госбюджет 4,63 миллиарда гривен. Лидером спроса со стороны инвесторов стали ценные бумаги со сроком обращения 2,5 года и доходностью 17,5%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Спрос инвесторов на этом аукционе был сосредоточен на долгосрочных бумагах.

Наибольший спрос инвесторов пришелся на бумаги сроком обращения 2,5 года с доходностью 17,5%, по которым привлечено 2,38 млрд гривен.

Более короткие выпуски – на 1,7 года с доходностью 17,1% – обеспечили 511 млн грн. Бумаги сроком 1,1 года (доходность 16,35%) принесли 1,52 млрд грн. Также на аукционе размещены облигации сроком 3,1 года с доходностью 17,8% на сумму 216 млн гривен.

С начала 2025 года Министерство финансов уже привлекло значительные 477,7 млрд грн через ОВГЗ, а всего с начала полномасштабной войны эта сумма превысила 1,89 млрд гривен.

Об ОВГЗ

ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) — государственные долговые ценные бумаги, которые выпускаются Министерством финансов Украины для привлечения средств в государственный бюджет. Покупая ОВГЗ, вы занимаете государству, а оно обязуется вернуть ваши средства с определенным доходом в определенный срок. Эти бумаги считаются одними из самых надежных в Украине, поскольку государство гарантирует их погашение.

Аукционы ОВГЗ проходят каждый вторник. Инвесторы могут приобрести облигации в разных валютах, поскольку номинал одной облигации составляет 1000 грн, $1000 или €1000. Все средства, полученные от размещения государственных облигаций, критически важны и направляются на поддержку ВСУ и укрепление финансовой устойчивости государства.

Напомним, в конце октября Минфин через аукционы ОВГЗ привлек в госбюджет 6,9 млрд грн.