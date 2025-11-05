За 10 місяців від розміщення ОВДП на аукціонах до держбюджету надійшло майже 489 млрд грн

Впродовж січня- жовтня 2025 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 376,6 млрд грн, 1,97 млрд доларів та 643,4 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 299,38 млрд гривень, 2,33 млрд доларів та 752,5 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Обсяги надходжень

За даними НБУ, загалом із початку повномасштабного вторгнення до 31 жовтня 2025 року Кабмін на первинних аукціонах залучив 1,43 трлн грн, 10,32 млрд доларів та 3,11млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 974,19 млрд грн, 10,95 млрд доларів та 2, 92 млрд євро.

"Ефективна робота внутрішнього боргового ринку є важливою передумовою для забезпечення макрофінансової стійкості і запобіжником для емісійного фінансування дефіциту бюджету", — зазначили в НБУ.

Дохідність ОВДП

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у жовтні, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США – 4,11% річних. ОВДП, номіновані в євро, у жовтні не розміщувалися.

У лютому НБУ посилив можливості Мінфіну, дозволивши аукціони з розміщення ОВДП з одночасним обміном на облігації іншого випуску, що підвищує ефективність управління боргом.

Військові ОВДП

Ефективний внутрішній борговий ринок є важливим запобіжником для емісійного фінансування дефіциту. Сьогодні кожен може долучитися до підтримки, купуючи військові облігації.

Станом на 1 листопада 2025 року загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб становив 172,9 млрд грн в еквіваленті (порівняно зі 158,9 млрд грн на 1 листопада 2024 року).

Обсяг військових ОВДП у власності громадян та бізнесу (у % від загального обсягу):

гривневі — 97,3 млрд грн (37,1%);

доларові — 1,54 млрд доларів (68,3%);

єврові — 230,5 млн євро (41,3%).

Також у жовтні 2025 року Міністерство фінансів здійснило погашення військових ОВДП на суму 3,26 млрд грн та 350 млн доларів.

Нагадаємо, перші у листопаді аукціони ОВДП поповнили держбюджет на понад 4,6 млрд грн. Лідером попиту з боку інвесторів стали цінні папери зі строком обігу 2,5 року та дохідністю 17,5%.