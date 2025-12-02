Запланована подія 2

Правительство привлекло более 529 млрд грн от ОВГЗ в 2025 году – детали от НБУ

гривны
С начала 2025 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ более 529 млрд. грн.

С начала 2025 года правительство привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах более 529 млрд грн, а в целом во время военного положения – почти 1,99 трлн грн. По данным депозитария Нацбанка, основная часть привлечений была осуществлена в гривне.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В течение января - ноября 2025 Кабмин привлек от размещения ОВГЗ: 402,99 млрд грн, 2,29 млрд долларов и 0,65 млрд евро. На погашение по внутренним долговым ценным бумагам за этот период направлено 314,95 млрд грн, 2,7 млрд долларов и 0,75 млрд евро.

В целом с начала полномасштабного вторжения правительство привлекло на первичных аукционах:

  • почти 1,46 трлн грн;
  • 10,64 млрд долларов;
  • 3,12 млрд евро.

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в ноябре, составляла:

  • в гривне – 17,80% годовых;
  • в долларах США – 4,05% годовых;
  • в евро – 3,25% годовых.

Участие граждан в военных облигациях

Национальный банк Украины усилил возможности Министерства финансов осуществлять активные операции с целью повышения эффективности управления внутренним государственным долгом. НБУ обеспечил возможность проведения аукционов по размещению ОВГЗ с одновременным обменом на находящиеся в обращении облигации другого выпуска.

Сегодня каждый может приобщиться к покупке военных облигаций и поддержать финансовую устойчивость Украины.

Статистика военных ОВГЗ в собственности граждан и бизнеса (на 01 декабря 2025 года):

  • 103,07 млрд грн (36,4% от общего объема гривневых военных ОВГЗ);
  • 1,42 млрд долларов (64,1% от общего объема долларовых военных ОВГЗ);
  • 0,23 млрд евро (41,7% от общего объема евро военных ОВГЗ).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц увеличился. По состоянию на 01 декабря 2025 года достиг 174,3 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 155,7 млрд грн на 01 декабря 2024 года.

Министерство финансов Украины в ноябре 2025 года погасило военные ОВГЗ на сумму 361,9 млн долларов.

Напомним, в течение января-октября 2025 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 376,6 млрд грн, 1,97 млрд долларов и 643,4 млн евро.

Автор:
Татьяна Ковальчук